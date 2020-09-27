Сутки на Донбассе: трое бойцов ВСУ подорвались на неизвестном устройстве

Бойцов ранило осколками, которые разлетелись от взрыва.

За прошедшие сутки, 26 сентября, в районе военного конфликта на Донбассе боевики трижды обстреляли позиции ВСУ. Кроме того, трое бойцов получили ранения из-за подрыва на неизвестном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"В районе населенного пункта Орехово во время передвижения в пределах взводного опорного пункта в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении.

В пресс-центре уточнили, что боевых потерь и ранений в результате обстрелов, нет. а боевики трижды нарушали режим прекращения огня.

В частности, очередью со станкового автоматического гранатомета боевики накрыли позиции ВСУ неподалеку от Новолуганского, из стрелкового оружия – около Верхнеторецкого.

"Вблизи Авдеевки в ночное время суток оккупанты провоцировали украинских военных одиночными выстрелами из стрелкового оружия и подствольного гранатомета", – добавляют военные.

Напомним, 23 сентября двое военных ВСУ подорвались на неизвестном устройстве. Состояние здоровья военных – средней тяжести. На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.