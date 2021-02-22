На Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранение, – Хомчак (видео)

Боевики обстреляли из противотанкового гранатомета наблюдательный пост ВСУ в районе шахты "Бутовка".

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак на пресс-конференции сообщил, что в понедельник, 22 февраля, в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает Укринформ.

По словам главнокомандующего ВСУ, обстрел произошел в Донецкой области, в районе шахты "Бутовка". Еще один украинский военнослужащий получил ранение.

"В районе шахты "Бутовка", в 72-й бригаде, к сожалению, после двух выстрелов из противотанкового гранатомета противником на наблюдательном посту у нас был тяжело ранен и во время оказания медицинской помощи скончался один военнослужащий, и второй ранен", – сказал Хомчак.

Сообщение о гибели военнослужащего на 2 мин. 50 сек.

В ходе конференции Хомчак также заявил, что на Донбассе не обнаружено признаков подготовки боевиков к наступлению.

"Ситуация в зоне операции Объединенных сил является сегодня контролируемой, и резких изменений там не происходит, признаки создания наступательных группировок противника также не обнаружены", – сказал Хомчак.

Напомним, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека сообщили, что в период с 14 апреля 2014 года по 31 января 2021 года на Донбассе в результате вооруженного конфликта погибли от 13 100 до 13 300 человек. Из них не менее 3 375 человек – гражданские лица, около 4 150 – украинские военнослужащие и около 5 700 – члены вооруженных формирований.