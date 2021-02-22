На Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення, — Хомчак (відео)

Бойовики обстріляли з протитанкового гранатомета спостережний пункт ЗСУ в районі шахти "Бутівка".

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак на прес-конференції повідомив, що в понеділок, 22 лютого, в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі в результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець.

Про це повідомляє Укрінформ.

За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, у районі шахти "Бутівка". Ще один український військовослужбовець отримав поранення.

"У районі шахти "Бутівка", у 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів з протитанкового гранатомета противником на спостережному посту в нас був важко поранений і під час надання медичної допомоги помер один військовослужбовець, і другий поранений", — сказав Хомчак .

Повідомлення про загибель військовослужбовця на 2 хв. 50 сек.

У ході конференції Хомчак також заявив, що на Донбасі не виявлено ознак підготовки бойовиків до наступу.

"Ситуація в зоні операції Об'єднаних сил є сьогодні контрольованою, і різких змін там не відбувається, ознаки створення наступальних угрупувань противника також не виявлені", — сказав Хомчак.

Нагадаємо: в Управлінні верховного комісара ООН з прав людини повідомили, що в період з 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року на Донбасі в результаті збройного конфлікту загинули від 13 100 до 13 300 осіб. З них не менше 3 375 осіб — цивільні особи, близько 4 150 — українські військовослужбовці і близько 5 700 — члени збройних формувань.