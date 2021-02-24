Бойовики на Донбасі відкрили вогонь по мирному населенню, загинув чоловік

Лікарі надали чоловікові першу медичну допомогу та доставили його в лікарню. Медики кілька годин поспіль намагалися врятувати життя чоловіка, але він помер від важких поранень.

На Донбасі 23 лютого бойовики на Донбасі обстріляли мирне населення, загинула людина. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Для обстрілів мирного населення окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети, а також здійснили дистанційне мінування населеного пункту Хутір Вільний у Луганській області.

"Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапив мирний житель 1947 року. Приблизно о 17:25 на його дворі вибухнула міна, унаслідок чого чоловік отримав важкі множинні поранення", — повідомили в ООС.

Лікарі надали чоловікові першу медичну допомогу та доставили його в лікарню. Медики кілька годин поспіль намагалися врятувати життя чоловіка, але він помер від важких поранень.

"Такі зухвалі та злочинні дії збройних формувань РФ вкотре свідчать про їхню зацікавленість у подальшій ескалації конфлікту на сході України і вчергове підтверджують систематичне ігнорування досягнутих домовленостей", — заявили в штабі ООС.

22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, поблизу шахти "Бутівка". Ще один український військовослужбовець отримав поранення.

23 лютого 58 окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського ЗСУ повідомила, що під час розбирання бліндажа, згорілого під час пожежі, виявлені тіла двох військовослужбовців. Ще один боєць був живий, але він отримав опіки 90% тіла і помер в опіковому центрі.