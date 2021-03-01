На Донбасі на невідомому пристрої підірвалося авто з військовими, постраждали 9 осіб

Інцидент стався неподалік від Водяного. Постраждалих бійців вже доставили в госпіталь.

На Донбасі постраждали дев'ять українських військових, їх автомобіль підірвався на вибуховому пристрої, повідомляє Оперативно-тактичне угруповання Схід.

Один військовослужбовець отримав бойове поранення, ще вісім військових — бойові травмування.

"Захисників доставили до лікувального закладу, де їм військові лікарі надають належну медичну допомогу. На місці події працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку", — повідомили в угрупованні.

Нагадаємо, 23 лютого бойовики на Донбасі обстріляли мирне населення через що загинув один цивільний. 22 лютого в зоні операції Об'єднаних сил на Донбасі у наслідку ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. За словами головнокомандувача ЗСУ, обстріл стався в Донецькій області, в районі шахти "Бутівка". Ще один український боєць отримав поранення. 26 лютого 10 бійців отримали різні травми і поранення через обстріли та підрив на невідомому вибуховому пристрої.