Поліція Київщини розслідує можливе вбивство після вибуху в Боярці

Правоохоронці підтвердили, що на місці події постраждала, як мінімум, одна людина.

Поліцейські і судово-медичні експерти виявили ознаки умисного вбивства і почали кримінальне провадження після вибуху в Боярці 16 березня. Про це повідомила прес-служба Національної поліції Київської області.

"За результатами огляду місця події за участю судово-медичних експертів, від вибуху, ймовірно, постраждала одна людина. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", — наголошується в повідомленні.

Раніше стало відомо, що вибух прогримів близько 4 години ранку біля будинку на вулиці Королюка. У землі залишилася велика воронка, пошкоджені чотири автомобілі, трансформатор і паркан. Комунальній службі довелося відновлювати електропостачання.

[ + – ] Пошкоджений вибухом паркан у Боярці Фото: Фейсбук Національної поліції Київської області

Місцеві жителі почули вибух і ще затемна виявили на вулиці фрагменти тіла, а також шматки одягу. Очевидці повідомили в соціальних мережах про одного загиблого. Незабаром на місце події прибула слідчо-оперативна група, кінологи, сапери і експерти-криміналісти.

На початку березня повідомляли, що автомобіль з українськими військовослужбовцями підірвався на невідомому пристрої. У результаті постраждали дев'ять осіб: вісім — бойові травми, а ще один — бойове поранення. Бійців ЗСУ доставили до медичного закладу, де їм надали необхідну допомогу.

Раніше писали, що в США потужний вибух стався після того, як автопоїзд і вантажний потяг з нафтою зіткнулися на залізничному переїзді біля міста Кемерон, штат Техас. Стовп вогню піднявся на десятки метрів, а температура настільки піднялася, що поліцейські і рятувальники евакуювали мешканців прилеглих будинків і співробітників підприємств, які опинилися в зоні інциденту. За даними ЗМІ, машиніст і водій дивом вижили і виявилися неушкодженими.

З'явилася також інформація, що на території Росії стався вибух газопроводу, який забезпечує транзит палива через Україну. Енергетики перекрили магістральний трубопровід "Союз" в Оренбурзькій області, щоб рятувальники змогли загасити пожежу — у місці пошкодження діаметром 1400 міліметрів почав вигоряти газ.