В Одесі чоловіка запідозрили у вбивстві матері, яку знайшли в мішку біля школи (відео)

Одесит нібито задушив матір, відтягнув подалі від будинку, а потім випив і ліг спати.

В Одесі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві матері, покинутої в мішку біля підвалу школи. Подробиці інциденту передає прес-служба Національної поліції регіону.

16 березня тіло 83-річної одеситки знайшли біля входу в підвал на вулиці Маріїнській. За версією слідства, 55-річний чоловік посварився зі своєю матір'ю, оглушив сокирою по голові, а потім одягнув їй на голову поліетиленовий пакет, закріпив скотчем і придушив. Переконавшись, що жертва не дихає, він нібито поклав труп у мішок і відтягнув подалі від будинку.

Поліцейські затримали підозрюваного за місцем проживання. На опублікованому відео чоловік розповів деталі інциденту, проте не захотів розголошувати причину конфлікту. За словами фігуранта, кинувши тіло матері, він повернувся додому, приготував поїсти, випив і ліг спати.

[ + – ] Мішок із тілом біля підвалу школи в Одесі Фото: Національна поліція Одеської області

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками умисного вбивства і веде досудове розслідування. Будуть проведені кілька експертиз, враховуючи судово-психіатричну, яка визначить осудність передбачуваного вбивці.

[ + – ] Нацполіція в Одесі Фото: Національна поліція Одеської області

Раніше поліція відкрила кримінальне провадження після загадкового вибуху в Боярці. Слідчо-оперативна група та судово-медичні експерти виявили на місці події ознаки умисного вбивства. Правоохоронці повідомили про одного постраждалого, крім того вибух пошкодив чотири автомобілі, паркан і трансформатор, залишивши місцевих жителів без електрики. Місцеві жителі ще до приїзду поліції знайшли фрагменти тіла й одягу, розкидані по вулиці.

Писали також про нові подробиці вбивства 7-річної дівчинки в Херсонській області. Під час брифінгу поліцейські розповіли про затримання 62-річного жителя села Щасливе Олешківського району, який жив на одній вулиці з родиною дівчинки і був другом її батька. З'ясувалося, що чоловік був кілька разів засуджений, а в 2020 році на нього були складені три адміністративні протоколи.

За словами голови обласної Нацполіції Олександра Проскудіна, підозрюваний зловживав алкоголем, що підтверджують місцеві жителі. Спочатку підозра впала на шістьох осіб, які жили на тій же вулиці, однак свідок вказав саме на друга сім'ї дівчинки.