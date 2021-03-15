Убийство 7-летней девочки: предполагаемый убийца был другом семьи

Полицейские рассказали подробности о мужчине, которого подозревают в убийстве 7-летней девочки.

Полиция Херсонской области на брифинге рассказала подробности о деле об убийстве 7-летней Марии Борисовой.

По словам правоохранителей, задержан 62-летний житель села Счастливое Алешковского района, который жил на одной улице с семьей девочки и был другом отца ребенка. Кроме того, он уже был судим — впервые в 1997 году, последний раз освободился в 2005 году. В 2020 году на него были составлены три админпротокола.

"Сначала было 6 подозреваемых, все они проживали на одной улице, полиция проверяла всех. Мы установили хронометраж, где кто находился, поэтому полностью зафиксировано, что это тот человек, совершивший преступление. О нем можем сказать — человек проживает сам, злоупотребляет спиртными напитками, по словам свидетелей, иногда он вообще на ногах не стоял", — рассказал глава полиции области Александр Прокудин.

Полицейские области сообщили, что есть свидетель, который указал на подозреваемого, а его место жительства проверяли правоохранители.

После проведения следствия, полицейские установили предполагаемого убийцу, но, по словам правоохранителей, необходимо еще собрать доказательства и получить предварительные выводы экспертиз. Следы его ДНК были найдены на мешке с телом девочки. Экспертиза показала, что Марию Борисову задушили руками, а на ее одежде обнаружили следы похожие на сперму. Когда полицейские в очередной раз пришли в дом подозреваемого, тот лежал с порезанными венами. Правоохранители считают, что попытка суицида — это способ избежать наказания.

Следователь избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Мужчина отказывается давать показания и не признает вины.

Как сообщалось ранее, разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла.

Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе.

Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Девочка пропала вечером 7 марта, когда пошла на остановку встречать папу в надежде, что он привезет ей подарок к 8 марта.