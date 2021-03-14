"Лежал с порезанными венами": задержали подозреваемого в убийстве 7-летней девочки (видео)

Задержанный — житель села Счастливое Алешковского района на Херсонщине, где проживала пропавшая Маша Борисова.

В воскресенье, 14 марта, 52-летний подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонской области был задержан правоохранителями. Как сообщила у себя в Facebook начальник департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса Генпрокурора Юлия Усенко, тело девочки искали четверо суток, и на протяжении всего этого времени мужчина прятал тело, а затем перенес на место, где поиски уже прошли.

"Благодаря слаженным действиям полиции и ювенальных прокуроров Херсонской области подозреваемого нашли по горячим следам спустя два дня после выявления тела ребенка", – написала Усенко.

Задержанный — житель села Счастливое Алешковского района, где проживал ребенок.

В свою очередь, глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил, что после того, как девочку нашли мертвой в мешке, правоохранители поняли, что, вероятно, тело спрятал кто-то из местных жителей.

"Заброшенный недострой проверяли не один раз. В числе подозреваемых оказались все без исключения жители села. Следователи и оперативники опросили всех, десятки людей прошли через детектор лжи", – отметил глава Нацполиции.

По его словам, после безостановочных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий правоохранители установили вероятного убийцу и насильника.

"Чтобы его "взять", нужно было до мелочей собрать доказательства и получить предварительные заключения экспертиз", – говорится в сообщении.

Клименко отметил, что когда сотрудники полиции прибыли к дому подозреваемого, он уже лежал с порезанными венами.

"Самоубийство как способ избежать наказания? Не будет этого! Спасли этого недочеловека, чтобы он ответил за свои поступки", – написал глава Нацполиции.

Как сообщалось ранее, разыскиваемую на Херсонщине 7-летнюю девочку нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили в плотно завязанном мешке в сарае, который ранее полиция уже проверяла.

Правоохранители рассматривали несколько версий исчезновения ребенка, начиная от побега из дома и заканчивая похищением с остановки, поскольку собака там теряла след. Не исключали они версию и того, что по отношению к ней могли совершить преступление в селе.

Позже полицейские назвали предварительную причину смерти – механическая асфиксия, то есть удушение.

Девочка пропала вечером 7 марта, когда пошла на остановку встречать папу в надежде, что он привезет ей подарок к 8 марта.