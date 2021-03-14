"Лежав з порізаними венами": затримали підозрюваного у вбивстві 7-річної дівчинки (відео)

Затриманий — мешканець села Щасливе Алешковского району на Херсонщині, де проживала зникла Маша Борисова.

У неділю, 14 березня, 52-річний підозрюваний у вбивстві 7-річної Маші Борисової з Херсонської області був затриманий правоохоронцями. Як повідомила у себе в Facebook начальник департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу Генпрокурора Юлія Усенко, тіло дівчинки шукали чотири доби, і протягом усього цього часу чоловік ховав тіло, а потім переніс на місце, де пошуки вже відбулися.

"Завдяки злагодженим діям поліції і ювенальних прокурорів Херсонської області підозрюваного знайшли по гарячих слідах через два дні після виявлення тіла дитини", — написала Усенко.

Затриманий — житель села Щасливе Алешковского району, де проживала дитина.

У свою чергу, очільник Національної поліції України Ігор Клименко заявив, що після того, як дівчинку знайшли мертвою в мішку, правоохоронці зрозуміли, що, ймовірно, тіло заховав хтось із місцевих жителів.

"Покинутий недобуд перевіряли неодноразово. Серед підозрюваних опинилися всі без винятку жителі села. Слідчі та оперативники опитали всіх, десятки людей пройшли через детектор брехні", — зазначив глава Нацполіціі.

За його словами, після безупинних оперативно-розшукових заходів і слідчих дій правоохоронці встановили ймовірного вбивцю і гвалтівника.

"Щоб його "взяти", потрібно було до дрібниць зібрати докази і отримати попередні висновки експертиз", — йдеться в повідомленні.

Клименко зазначив, що коли співробітники поліції прибули до будинку підозрюваного, він уже лежав з порізаними венами.

"Самогубство як спосіб уникнути покарання? Не буде цього! Врятували цього недолюдка, щоб він відповів за свої вчинки", — написав глава Нацполіціі.

Як повідомлялося раніше, 7-річну дівчинку, яку шукали на Херсонщині, знайшли мертвою. Тіло дитини знайшли в щільно завʼязаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла.

Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням з зупинки, оскільки собака там втрачав слід. Не виключали версію і того, що злочин могли вчинити в селі.

Пізніше поліцейські назвали попередню причину смерті — механічна асфіксія, тобто удушення.

Дівчинка зникла ввечері 7 березня, коли пішла на зупинку зустрічати тата в надії, що він привезе їй подарунок до 8 березня.