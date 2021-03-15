Вбивство 7-річної дівчинки: імовірний вбивця був другом сім'ї

Поліцейські розповіли подробиці про чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 7-річної дівчинки.

Поліція Херсонської області на брифінгу розповіла подробиці справи про вбивство 7-річної Марії Борисової.

За словами правоохоронців, затриманий 62-річний житель села Щасливе Олешківського району, який жив на одній вулиці з родиною дівчинки і був другом батька дитини. Крім того, він вже був судимий — вперше у 1997 році, останній раз звільнився у 2005 році. У 2020 році на нього було складено три адмінпротоколи.

"Спочатку було 6 підозрюваних, всі вони проживали на одній вулиці, поліція перевіряла всіх. Ми встановили хронометраж, де хто знаходився, тому повністю зафіксовано, що це та людина, яка скоїла злочин. Про нього можемо сказати — людина проживає сама, зловживає спиртними напоями, за словами свідків, іноді він взагалі на ногах не стояв", — розповів голова поліції області Олександр Прокудін.

Поліцейські області повідомили, що є свідок, який вказав на підозрюваного, а його місце проживання перевіряли правоохоронці.

Після проведення слідства, поліцейські встановили імовірного вбивцю, але, за словами правоохоронців, було необхідно ще зібрати докази і отримати попередні висновки експертиз. Сліди його ДНК знайшли на мішку з тілом дівчинки. Експертиза показала, що Марію Борисову задушили руками, а на її одязі виявили сліди схожі на сперму. Коли поліцейські учергове прийшли в будинок підозрюваного, той лежав з порізаними венами. Правоохоронці вважають, що спроба суїциду — це спосіб уникнути покарання.

Слідчий обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без права внесення застави. Чоловік відмовляється давати свідчення і не визнає провини.

Як повідомлялося раніше, розшукувану на Херсонщині 7-річну дівчинку знайшли мертвою. Тіло дитини знайшли в щільно завʼязаному мішку в сараї, який раніше поліція вже перевіряла.

Правоохоронці розглядали кілька версій зникнення дитини, починаючи від втечі з дому і закінчуючи викраденням із зупинки, оскільки собака там втрачала слід. Не виключали вони версію і того, що стосовно неї могли вчинити злочин в селі.

Пізніше поліцейські назвали попередню причину смерті — механічна асфіксія, тобто удушення.

Дівчинка зникла ввечері 7 березня, коли пішла на зупинку зустрічати тата в надії, що він привезе їй подарунок до 8 березня.