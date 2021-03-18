У Кривому Розі чоловіка затримали після нападу на 10-річну дівчинку в ліфті (відео)

Батько разом з містянами оперативно затримав підозрюваного і видав його поліцейським.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області молодого чоловіка затримали після нападу на школярку в ліфті. Відео та подробиці події оприлюднила програма "Надзвичайні новини".

За даними ЗМІ, 10-річна дівчинка поверталася зі школи, а невідомий чоловік простежив за нею і увійшов до під'їзду житлового будинку в мікрорайоні Східний-3. Опинившись в ліфті, він почав приставати до жертви, проте дитина почала голосно кричати і кликати на допомогу батьків. В результаті імовірний педофіл злякався і втік.

Коли сусіди і батько дівчинки вибігли з квартир, чоловік уже зник. Мешканці подивилися записи з камер спостереження і впізнали 18-річного хлопця, який часто відвідує бабусю з сусіднього будинку. Батько разом зі знайомими підкараулили підозрюваного біля під'їзду, зловили і затримали до приїзду поліції. Хлопець намагався вирватися і навіть накинувся на поліцейських з ножем, проте безуспішно.

"У своє виправдання він міг тільки запитати: "Скільки мені за це дадуть?". Його більше нічого не цікавило", — передала сусідка дівчинки Тетяна Іванова.

[ + – ] Підозрюваний з Кривого Рогу Фото: Надзвичайні новини

Спікер поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про розбещення малолітньої особи. Як наголошується в сюжеті, під час допиту затриманий заявив, що перебуває на обліку у психіатра.

Раніше затриманий у справі про вбивство 7-річної мешканки Херсонської області зізнався у злочині, про це розповів голова Національної поліції Ігор Клименко. Чоловік заявив, що засунув тіло загиблої Маші Борисової. За словами поліцейського, для слідства важливіші не показання підозрюваного, а результати ДНК-експертизи. Вона показала, що біологічний матеріал, виявлений на тілі вбитої, належить саме затриманому.

Зараз чоловік знаходиться під вартою, у нього вже є чотири судимості. Ігор Клименко додав, що деякі особи намагаються змусити мати Маші звинуватити іншу людину.

З'явилася також інформація, що росіянка облила бензином і підпалила 8-річного сина нібито через зіпсовані меблі. Жінка намагалася загасити вогонь і викликала швидку допомогу. Медики намагалися врятувати життя хлопчика, проте він помер незабаром після операції.