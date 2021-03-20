З'явилося відео збройного нападу на ринку «7-й кілометр» в Одесі: забрали 14 млн гривень

Зловмисники атакували своїх жертв з коліс — в стилі, схожому на роботу групи захоплення.

В Одесі на стоянці ринку "7 кілометр" стався розбійний напад, під час якого постраждали двоє людей. Про це Національна поліція Одеської області повідомила на офіційному сайті.

За даними слідства, 18 березня кілька людей в балаклавах напали на жителів Одеського району, відібрали у них сумки з грошима, а потім зникли з місця події на автомобілі. Двоє людей 34-х і 58-ми років отримали опіки очей, травми голови і обличчя. Медики надали їм допомогу на місці, але не стали госпіталізувати.

Співробітники Одеського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за фактом розбою. Правоохоронці знайшли на місці злочину і передали на експертизу речові докази, включаючи гільзи. Зараз слідство з'ясовує деталі інциденту і встановлює підозрюваних.

[ + – ] Гільза з місця нападу в Одесі Фото: Національна поліція Одеської області

Портал "Думська" повідомив з посиланням на джерела в поліції, що одним з постраждалих на "7 ринку" став продавець текстильних товарів з Чорноморська, у нього відібрали 14 мільйонів гривень. Нападники поїхали на автомобілі Chrysler Voyager. Схожий автомобіль зафіксований на відео з камер спостереження, яке опублікували в Мережі.

Раніше стало відомо, що касирка відбилася від озброєних грабіжників на заправці в Броварах Київської області. За попередньою інформацією, рано вранці двоє чоловіків в чорному увірвалися в будівлю і зв'язали оператора, пригрозивши йому пістолетом. Те ж саме вони хотіли зробити з його колегою, щоб забрати гроші з каси, проте жінка почала активно вириватися і кричати, ніж злякала недоброзичливців. Зловмисники втекли з місця події, зараз їх розшукують поліцейські.

Писали також, що в Кривому Розі затримали молодого чоловіка після нападу на 10-річну дівчинку в ліфті житлового будинку. Постраждала поверталася додому зі школи, коли до неї почав чіплятися незнайомець, дитина не розгубилася і голосно закричала, покликавши на допомогу батьків. Хлопець втік, проте мешканці будинку подивилися записи з камер спостереження і впізнали 18-річного громадянина, який відвідував бабусю в сусідньому будинку. Батько разом з товаришами підстерегли його, затримали власними силами, а потім викликали поліцію. Спікер поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен повідомила про відкриття кримінального провадження за статтею про розбещення малолітньої особи.