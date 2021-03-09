Кассирша заправки отбилась от вооруженных грабителей под Киевом

Злоумышленники справились с мужчиной, но не ожидали отчаянного сопротивления от женщины.

Вооруженные мужчины попытались ограбить автомобильную заправку под Киевом, однако работница дала им отпор. Об этом сообщил Telegram-канал "Киев оперативный".

По данным источников, около 6 часов двое злоумышленников в черной одежде ворвались в здание АЗС "Мотто" на Броварской объездной дороге, пригрозили оператору пистолетом, брызнули ему в глаза газовым баллончиком, а затем связали руки хомутами. Обезвредив одного сотрудника станции, предполагаемые грабители направились к кассирше и потребовали выдать все средства из кассы.

Они попытались связать женщину, однако та начала вырываться и громко кричать. Не сумев справиться с кассиршей, неизвестные испугались и сбежали с места происшествия. Теперь правоохранители разыскивают людей, которые могут быть причастны к попытке ограбления под Киевом.

Ранее стало известно, что в польском городе Серакув четверо граждан Грузии набросились с ножами на троих украинцев, а после драки скрылись. Один из пострадавших украинцев попросил о помощи в ближайшем магазине, а один из жителей дома по соседству вызвал "скорую помощь" и правоохранителей.

Полиция установила личности напавших, которые оказались сотрудниками местных предприятий, им грозит тюремный срок до восьми лет. Предполагается, что конфликт возник на почве межнациональной розни.

Писали также о том, как собака породы хаски проигнорировала грабителя в ювелирном магазине своего хозяина в Таиланде. Оказалось, что владелец сам инсценировал преступление, чтобы проверить реакцию своего питомца, но вместо того, чтобы зарычать на "преступника" и защитить человека, пес по кличке Лаки продолжил спать под прилавком, несмотря на громкие угрозы и предварительные тренировки.

"Я осознал, что у Лаки другие интересы. Он больше заботится о своем сне, чем об охране магазина", — поделился своими выводами Воравут Ломванавонг.

По словам бизнесмена, хаски вернул ему удачу, за это и получил свое имя. Теперь владелец магазина уверен, что жизненное предназначение Лаки — не охранять, а делать окружающих счатливыми и успешными.