Касирка заправки відбилася від озброєних грабіжників під Києвом

Зловмисники впоралися з чоловіком, але не очікували відчайдушного опору від жінки.

Озброєні чоловіки спробували пограбувати автомобільну заправку під Києвом, проте працівниця дала їм відсіч. Про це повідомив Telegram-канал "Київ оперативний".

За даними джерел, близько 6 години двоє зловмисників у чорному одязі увірвалися в будівлю АЗС "Мотто" на Броварський об'їзній дорозі, пригрозили оператору пістолетом, бризнули йому в очі газовим балончиком, а потім зв'язали руки хомутами. Знешкоджуючи одного співробітника станції, передбачувані грабіжники попрямували до касирки та зажадали видати всі гроші з каси.

Вони спробували пов'язати жінку, проте та почала вириватися і голосно кричати. Не зумівши впоратися з касиркою, невідомі злякалися і втекли з місця події. Тепер правоохоронці розшукують людей, які можуть бути причетні до спроби пограбування під Києвом.

Раніше стало відомо, що в польському місті Сєракув четверо громадян Грузії накинулися з ножами на трьох українців, а після бійки втекли. Один з постраждалих українців попросив про допомогу в найближчому магазині, а один з мешканців будинку по сусідству викликав "швидку допомогу" і правоохоронців.

Поліція встановила особи нападників, які виявилися співробітниками місцевих підприємств, їм загрожує тюремний термін до восьми років. Передбачається, що конфлікт виник на ґрунті міжнаціональної ворожнечі.

Писали також про те, як собака породи хаскі проігнорувала грабіжника в ювелірному магазині свого господаря в Таїланді. Виявилося, що власник сам інсценував злочин, щоб перевірити реакцію свого вихованця, але замість того, щоб заричати на "злочинця" і захистити людину, пес по кличці Лакі продовжив спати під прилавком, незважаючи на гучні погрози і попередні тренування.

"Я усвідомив, що у Лакі інші інтереси. Він більше піклується про свій сон, ніж про охорону магазину", — поділився своїми висновками Воравут Ломванавонг.

За словами бізнесмена, хаскі повернув йому удачу, за це і отримав своє ім'я. Тепер власник магазину впевнений, що життєве призначення Лакі — не охороняти, а робити оточення щасливим та успішним.