В Польше украинцы пострадали в ножевой драке с грузинами

Причиной драки мог стать конфликт, возникший на национальной почве.

В центре города Серакув в Великопольском воеводстве на западе Польши четверо граждан Грузии напали с ножами на троих граждан Украины. По информации полиции, причиной драки, возможно, стал конфликт на национальной почве. Об этом сообщило Polskie Radio.

После драки грузины скрылись, окровавленные украинцы остались на месте. Один из них зашел в соседний магазин и попросил о помощи. Драку увидел один из жителей соседнего дома и сообщил в полицию и в скорую помощь.

Пострадавших украинцев доставили в больницу, одного из них должны были прооперировать.

Полиция выяснила, что все участники драки – работники местных фирм. Нападавших быстро обнаружили и арестовали. Им грозит от шести месяцев до восьми лет лишения свободы.

Окружной суд города Белосток 10 февраля осудил двух поляков на 4 и 5 лет лишения свободы за ограбление украинца и белоруса. Оба преступления произошли в конце сентября 2019 в центре Белостока. Украинца избили и похитили у него мобильный телефон, наличные и банковскую карточку, а также украинский паспорт и вид на жительство в Польше.

Нападению на белоруса предшествовало совместное потребление алкоголя в квартире пострадавшего. В этой пьянке также участвовал другой, неустановленный в ходе расследования белорус. Он, по версии следователей, инициировал ограбление, поскольку вытащил нож, отобрал у соотечественника серебряную цепочку с крестиком и требовал деньги. Затем пострадавшего заставили пойти к банкомату за наличными. Однако он смог убежать и с помощью водителя такси обратился в полицию.

Пострадавший украинец также может получить от нападавших 2 тыс. злотых компенсации.

Напомним, около 17% граждан Польши недовольны консенсусом по отсутствию территориальных претензий к восточным соседям – Украине, Литве и Беларуси. Об этом написал директор Центра польско-российского диалога и взаимопонимания Лукаш Адамский на основании изучения заказанных этим центром соцопросов. По его словам, еще до нескольких процентов поляков имеют в целом негативное отношение к восточноевропейским нациям, их иммиграции в Польшу, а также к проявлениям солидарности.

В Польше фамилии украинцев все чаще звучат в сводках криминальной хроники.

Но конфликты разжигаются представителями обеих стран. Так, в июле в Польше подожгли хостел, где жили заробитчане из Украины.

Граждане Украины купили в Польше в 2019 году 3 200 квартир общей площадью 161 тыс. кв. м. Они пятый год подряд удерживают лидерство среди иностранцев по этому показателю.