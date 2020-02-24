Не лучшие времена в Польше. Как остановить конфликты между этническими украинцами и поляками

Избили, обманули, отправили за решётку. В Польше фамилии украинцев всё чаще звучат в сводках криминальной хроники. Волна антиукраинских настроений связана как с наплывом мигрантов, так и с вопросом исторической памяти. Побывав по обе стороны границы, Фокус выяснил, как снизить градус напряжения и наладить отношения

В середине февраля в центре польского города Торунь неизвестные напали на пятерых людей. Среди пострадавших — поляк, белорус, россиянин и двое украинцев.

— Причина атаки на нас — разговор на русском языке. Нападавшие кричали: «Польша — для поляков!», «…ть украинцев!». Неизвестные не постеснялись избивать даже девушку, — рассказывает Демьян Недзьвецки, один из потерпевших. — У поляка, который вернулся на землю прадедов в рамках процедуры репатриации, трещина черепа, к счастью, не очень серьёзная. Больше всего его напугала пассивность людей: «нас били, но никто не помог».

От дальнейших комментариев Недзьвецки отказывается, сославшись на то, что расследованием занимается полиция.

Тем временем на его странице в «Фейсбуке» россияне пишут: «Почему белорусы и русские должны отвечать за косяки украинцев?», «Это украинцы создали себе плохой имидж, а попадают все русскоговорящие».

Рабочие моменты

Украинка Уляна Воробец четыре с половиной года живёт в Польше, ныне — в городе Бьельсько-Бяла, в 100 км от Кракова. Последние несколько лет она бесплатно помогает нашим соотечественникам найти работу или поступить в университет, решить проблемы, связанные с заробитчанством. 24 часа в сутки и семь дней в неделю её телефон не умолкает: люди просят совета, жалуются на работодателей или сообщают об обмане украинских посредников.

Воробец настаивает, что только хороших украинцев или только плохих поляков нет. Хотя и признаётся, что инцидентов, связанных с национальностью, достаточно. Впрочем, их гораздо меньше, чем может показаться, читая прессу.

— В Польше есть работодатели, которые ко всем своим работникам относятся плохо. Например, один мой начальник повторял, что подобрал меня на вокзале, а полячек называл «курвами». У хамства и подлости нет национальности, — говорит она. — Другие предприниматели не любят всех приезжих: белорусов, грузин, русских. Но есть и недобросовестные украинцы, сами провоцирующие поляков на конфликты. Кроме того, на территории Польши работают посредники из Украины, которые обманывают своих же соотечественников. Что же касается исторических моментов, то о них поляки и украинцы вспоминают, когда выпивают вместе.

Большинство трагических ситуаций с украинцами в Польше происходят потому, что наши люди нередко работают там нелегально. Уляна Воробец вспоминает самые громкие истории. К примеру, два года назад украинку с инсультом работодатель не отвёз в больницу, а вывез на автобусную остановку и оставил на лавочке. В июле 2019-го во время приступа эпилепсии украинцу не оказали медицинской помощи, а когда он упал в обморок, вывезли в лес и оставили умирать.

В то же время Воробец признаёт, что в отдельных регионах есть особенности жизни и работы украинцев. Если поехать на польско-немецкую границу, «там молятся на украинцев и сдувают с них пылинки». Работодатели создают для них все условия: платят достойное жалованье, обеспечивают жильём и транспортом, поскольку украинцы часто трудолюбивее, чем поляки. Местные нашим людям завидуют, тогда и возникают конфликты. Иная ситуация на украинско-польской границе. Люблин известен случаями нападений на украинских студентов, Перемышль — противостояниями с поляками. Хотя нельзя сказать, что такое отношение влияет на заробитчан — местные работодатели заинтересованы, чтобы украинцы выполняли черновую работу. «Не надо ехать далеко — ищи работу в Перемышле», — написано при въезде в город.

Украинский контекст

— Если я не говорю на польском, а только на английском, то на каком языке лучше обращаться в магазине? — спрашивает украинка у знакомого поляка украинского происхождения в Перемышле.

— Чтобы поняли или чтобы не побили? — смеётся тот. — Можете спокойно говорить на украинском. Если местные услышат, что вы приезжая, это не вызовет агрессии — могут лишь сделать вид, что не понимают. А вот если на украинском говорят местные этнические украинцы, тогда другое дело: могут сказать что-то обидное вслед.

Перемышль, или, как его называют поляки, Пшемышль, — 67-тысячный город в Подкарпатском воеводстве Польши. В разные времена эти земли входили в состав Украины, а в окрестностях действовали отряды Украинской повстанческой армии (УПА). По данным переписи, в 1910 году в Перемышле проживало почти 55 тыс. человек, 22% которых считали себя украинцами. Большинство из них в ходе операции «Висла» в 1947-м депортированы на север, в частности под Гданьск. Историки называют это насильственное переселение этнической чисткой.

На центральной площади Перемышля — четырёх­этажное здание в стиле украинского модерна. Поднимаюсь по старой каменной лестнице на второй этаж. В коридоре встречают Мария Туцкая и Игорь Горкив, представители Перемышльского отдела Объединения украинцев в Польше. Они предлагают пройти в театральный зал, с гордостью рассказывают, что на его сцене в начале ХХ века выступали Иван Франко, Соломия Крушельницкая, Лесь Курбас.

— Сейчас украинцами в Перемышле считают себя две тысячи горожан — это граждане Польши, семьи которых жили тут несколько поколений, — говорит Игорь Горкив. — Некоторые ассимилировались и перестали называть себя украинцами. Только фамилии напоминают об их происхождении.

Мария Туцкая рассказывает, как после обретения независимости Польши местные украинцы пытались возродить школу, центр культуры и церковь. Но каждая инициатива вызывала сопротивление. Конфликты возникают и сегодня. При нынешнем президенте Перемышля Войцехе Бакуне (его фамилия украинская) упразднили название улицы имени греко-католического епископа Коциловского, погибшего в концлагере под Киевом. В ответ на это во Львове местные депутаты инициировали переименование площади Адама Мицкевича.

Украинцы Перемышля рассказывают, что в разные годы отношение поляков к нацменьшинству было различным.

— С 2016-го настали не лучшие времена, — продолжает Горкив, вспоминая, как летом того года молодые люди спортивной внешности напали на церковную процессию христиан восточного обряда. — Никто не ожидал такой агрессии. Но вскоре поняли, что украинцев Перемышля хотели запугать, заключить в замкнутом пространстве, чтобы мы не устраивали публичных акций. Помню, как предыдущий президент города Хома, а я его слова выучил, на пресс-конференции сказал: «Пока объединение украинцев в Польше не ответит за волынские события 1943 года, подобные ситуации возможны».

Вспоминая слова бывшего мэра, Горкив пожимает плечами, мол, в этой ситуации нынешнее поколение украинцев Перемышля вынуждают либо переписать историю, либо публично покаяться, либо покинуть город, а лучше — страну.

Политическая целесообразность

Павел Боболович — корреспондент радио Wnet. Последние шесть лет живёт на две страны — Польшу и Украину. Уверен, что конфликты между этническими украинцами и поляками возникают потому, что во времена Советского Союза и коммунистической Польши в сознании поляков формировался образ врага — воинов УПА и украинцев в целом.

— Более сорока лет мы не могли рассказать правду о том, что произошло, например, с семьями на Волыни. Период с 1944 по 1991 год — время обмана и фальсификации истории. В Москве не хотели, чтобы поляки дружили с украинцами. Тем временем сменилось два поколения, то есть мы выросли с представлениями, навязанными нам государством, — объясняет он.

Такие мифы, созданные в прошлом, влияют на отношение поляков к украинцам сегодня. По данным последних соцопросов, только 24% поляков симпатизируют украинцам, 40% испытывают антипатию. Ситуация осложняется тем, что в Польше вопросы исторической памяти превратились в политические. Это случилось после прихода к власти партии Ярослава Качиньского «Закон и справедливость».

— В мае 2020-го в моей стране состоятся президентские выборы. И уже сейчас заметно, что некоторые политики пытаются разыграть украинскую карту. С её помощью можно легко манипулировать людьми и получать голоса, — поясняет Ян Пекло, дипломат и бывший посол Польши в Украине.

Такие политические игры ведутся как внутри Польши, так и за её пределами. Вот пример: в 2019-м в Киев приехал новый посол Бартош Цихоцкий, досрочно сменивший на этом посту Яна Пекло. Почему это произошло, официальных объяснений нет. Неофициально в дипломатических кругах говорят, что Пекло был слишком лояльным в вопросах национальной памяти. Цихоцкий же, наоборот, известен жёсткой позицией. В одном из немногочисленных интервью он сказал: «Мы пытаемся убедить украинскую сторону, что защищать убийц и нацистов нельзя», имея в виду командира УПА Романа Шухевича.

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Граждане Польши, с которыми поговорил Фокус, уверены, что вопрос национальной памяти активно эксплуатируют не только польские правые политики, но и пророссийские силы.

— Когда появляется информация об очередном разбитом памятном знаке воинам УПА на территории Польши, мы ищем первоисточники информации и выходим на российские ресурсы. Очевидно, что это провокация, — считает журналист Павел Боболович. — Как только между нашими странами улучшаются отношения, происходят подобные инциденты. И если кто-то думает, что в дальнейшем подобных акций не будет, то ошибается. Вопрос лишь в том, как отреагируют на провокации на высшем политическом уровне.

Польский интерес

— Мы далеки от политики, едем в Польшу на заработки от безысходности. Поляки пользуются ситуацией, — говорит Фокусу Сергей, протягивая украинскому пограничнику паспорт на пропускном пункте «Шегини». После прохождения проверки парень рассказывает, что его семья живёт в Украине, жена — учительница в школе, а он не нашёл работу, вот и ездит в Польшу, где трудится грузчиком в магазине.

В 2019 году польская экономика демонстрирует один из самых высоких темпов роста в ЕС — 4% ВВП. Из них 1% — заслуга украинцев. Об этом рассказывает Дариуш Матерняк из Центра исследований «Польша — Украина». По его словам, многие предприниматели не скрывают, что найти работников на свои предприятия можно только в Украине.

За последние пять лет число наших заробитчан в Польше увеличилось в пять раз — с 300 тыс. до 1,5 млн. Правда, Матерняк, недавно участвовавший в дискуссии по мигрантам из Украины на форуме «Европа — Украина» в польском Жешуве, уверяет: с каждым годом увеличивается количество вакансий для квалифицированных работников. Их занимают не только приезжие специалисты, но и украинцы — выпускники польских вузов. Они получают одинаковое жалованье с поляками.

На самом деле Польша никогда не скрывала, что готова принимать трудовых мигрантов. Новая программа по миграционной политике появилась ещё в 2013-м. В ней записано, что к 2025-му необходимо привлечь около 4 млн мигрантов как для временной, так и для постоянной работы в стране.

— С тех пор на территории Польши получили вид на жительство или паспортизированы не менее 300 тыс. украинцев, — говорит Игорь Тышкевич, аналитик Украинского института будущего. — И этот процесс продолжится. Люди интегрируются в польское общество, а если ассимилируются, то, хотя и будут помнить свой язык, политически станут членами другой нации.

Эксперты прогнозируют, что жить в Польше могут остаться 30% украинских мигрантов. Именно столько поляков в своё время не вернулось из Великобритании. Но отличие в том, что украинцы в Польше будут чувствовать себя лучше, ведь наши культуры и языки схожи.

В то же время Томаш Лачовски, доцент кафедры международного права и международных отношений университета в Лодзи, констатирует, что польское общество психологически не готово принять такое количество мигрантов.

— Поляки постепенно привыкают к украинцам, у каждого из нас есть коллега по работе или сосед из Украины. Но пока мигрантам и местным очень сложно наладить дружеские отношения, они всё ещё остаются просто знакомыми, без общих интересов, — поясняет Лачовски, ссылаясь на опыт общения со студентами из Украины и Польши.

В большинстве крупных городов Польши власть принадлежит оппонентам партии Ярослава Качиньского «Гражданская платформа», представители которой демонстрируют дружественную политику в отношении мигрантов из Украины. Поэтому на локальном уровне муниципалитеты стараются создать комфортные условия для проживания украинцев: запускают вспомогательные сервисы для оформления документов, организовывают культурные мероприятия, например, показы польских фильмов с украинскими субтитрами.

В то же время более лояльной по отношению к украинцам может стать политика партии «Закон и справедливость». Во-первых, потому что Польша старается сохранить работников из Украины и не допускать их переезда в Чехию или Германию, которые также нуждаются в трудовых мигрантах. Во-вторых, разговоры о Бандере и Шухевиче в Польше будут звучать всё реже, ведь на заработки едут жители не западных, а центральных и восточных областей, которым эти исторические персонажи мало знакомы.

Попытка Польши стать старшим братом Украины мешает выстраивать хорошие отношения (фото: ОП)

Глобальный замысел

Если раньше все повторяли, что Польша — адвокат Украины в Европе, то в последние годы отношения Киева и Варшавы безразличные. На высшем уровне Польша демонстрирует усталость от Украины: реформы не такие быстрые, как ожидалось, а большинство обещаний не выполняются. Об этом говорит Ирина Сушко, исполнительный директор организации «Европа без барьеров». Украина, по её словам, тоже потеряла интерес к происходящему в соседней стране.

— Надеюсь, президентам Владимиру Зеленскому и Анджею Дуде удалось договориться, а значит, есть шанс достичь взаимопонимания на высшем уровне. Это видно на примере решения вопроса национальной памяти. Если две стороны постараются, диалог будет эффективным, — уверен посол Ян Пекло. Дипломат надеется, что со временем польско-украинское направление станет приоритетом в международной политике двух стран.

Действительно, после президентских выборов в Украине отношения с Польшей потеплели. Владимир Зеленский сказал, что в вопросах истории Польша и Украина нуждаются в профессиональном диалоге, а вскоре реализовал данное польскому коллеге обещание разрешить работы по поиску польских захоронений на территории нашей страны. В ответ Украина ждёт восстановления памятных знаков украинцам, погибшим за свободную Украину, например, на горе Монастырь возле польского села Верхрата, в 80 км от Перемышля.

Эксперты настаивают: в отношениях двух стран важно отойти от приоритетности вопросов национальной памяти или постараться найти объединяющие темы, в мае 2020-го будет столетний юбилей совместной наступательной операции Войска Польского и армии УНР для освобождения Киева от большевиков. Также они предлагают заняться стратегическими вопросами, накопившимися за время «простоя», в числе которых — военная и энергетическая безопасность.

— Сотрудничество между Украиной и Польшей может быть теснее, когда мы станем вместе противостоять обоюдным вызовам — политике российской агрессии на территории Украины и в информационном поле Польши, — уверена Ирина Сушко. — Речь идёт не только о военной помощи, но и о борьбе с дезинформацией. Нам вместе надо раскрыть такой зонтик, который бы защищал оба государства.

Кроме того, наши страны могут противостоять энергетическому шантажу РФ. Ещё в сентябре 2019-го Зеленский подписал меморандум о поставках американского сжиженного газа через польский LNG-терминал в Свиноуйсьце, а уже в январе 2020-го Украина получила его часть. Правда, как будут развиваться события, пока неизвестно. В Польше говорят, что после заключения контрактов с Газпромом в серьёзности намерений Украины возникают сомнения, мол, наша страна вновь может стать заложником российского газа.

Ещё один проект с участием Польши, в котором потенциально заинтересована Украина, — «Триморье». Об этом неоднократно говорил президент Зеленский. Его суть — в создании содружества стран в регионе между Балтийским, Чёрным и Адриатическим морями. Сотрудничество восточных стран Европы началось в 2015 году, на первый саммит стран-участниц в 2016-м Украину пригласили, но наши представители не поехали. Сегодня «Триморье» — проект скорее инфраструктурный, чем политический. Он направлен на углубление интеграции стран Центральной и Восточной Европы, частично реализуется в рамках ЕС, хотя идею такого объединения поддерживают США.

Налаживание более тесного сотрудничества с Польшей может стать одним из приоритетных направлений внешней политики Украины. Наши страны имеют схожие точки зрения по ряду международных вопросов, в частности, по угрозам со стороны России и энергетической безопасности. Наличие миллионов трудовых мигрантов создаёт новый социальный контекст для развития двухсторонних отношений. С каждым годом игнорировать его всё сложнее.