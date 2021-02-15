У Польщі українці постраждали в ножовій бійці з грузинами

Причиною бійки міг стати конфлікт, що виник на національному ґрунті.

У центрі міста Серакув у Великопольському воєводстві на заході Польщі четверо громадян Грузії напали з ножами на трьох громадян України. За інформацією поліції, причиною бійки, можливо, став конфлікт на національному ґрунті. Про це повідомило Polskie Radio.

Після бійки грузини зникли, закривавлені українці залишилися на місці. Один з них зайшов у сусідній магазин і попросив про допомогу. Бійку побачив один з мешканців сусіднього будинку і повідомив поліцію та швидку допомогу.

Постраждалих українців доставили в лікарню, одного з них повинні були прооперувати.

Поліція з'ясувала, що всі учасники бійки — працівники місцевих фірм. Нападників швидко виявили і заарештували. Їм загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

Окружний суд міста Білосток 10 лютого засудив двох поляків на 4 і 5 років позбавлення волі за пограбування українця і білоруса. Обидва злочини сталися в кінці вересня 2019 у центрі Білостока. Українця побили і викрали в нього мобільний телефон, готівкові і банківську картку, а також український паспорт і посвідчення на проживання в Польщі.

Нападу на білоруса передувало спільне споживання алкоголю у квартирі потерпілого. У цій п'янці також брав участь другий, невстановлений у ході розслідування, білорус. Він, за версією слідчих, ініціював пограбування, оскільки витягнув ніж, відібрав у співвітчизника срібний ланцюжок з хрестиком і вимагав гроші. Потім потерпілого змусили піти до банкомату за готівкою. Однак він зміг втекти і за допомогою водія таксі звернувся в поліцію.

Потерпілий українець також може отримати від нападників 2 тис. злотих компенсації.

Нагадаємо: близько 17% громадян Польщі незадоволені консенсусом з відсутності територіальних претензій до східних сусідів — України, Литви та Білорусі. Про це написав директор Центру польсько-російського діалогу та взаєморозуміння Лукаш Адамський на підставі вивчення замовлених цим центром соцопитувань. За його словами, ще до кількох відсотків поляків мають у цілому негативне ставлення до східноєвропейських націй, їхньої імміграції до Польщі, а також до проявів солідарності.

У Польщі прізвища українців усе частіше звучать у зведеннях кримінальної хроніки.

Але конфлікти розпалюються представниками обох країн. Так, у липні в Польщі підпалили хостел, де жили заробітчани з України.

Громадяни України купили в Польщі у 2019 році 3 200 квартир загальною площею 161 тис. кв. м. Вони п'ятий рік поспіль утримують лідерство серед іноземців за цим показником.