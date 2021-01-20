Поляки положительно относится к Украине, но многие хотят пересмотра границ, – опрос

17% поляков считают, что консенсус по отсутствию территориальных претензий к Украине, Литве и Беларуси следовало бы пересмотреть.

Около 17% граждан Польши недовольны консенсусом по отсутствию территориальных претензий к восточным соседям – Украине, Литве и Беларуси. Об этом в своей статье для "Европейской правды" пишет директор Центра польско-российского диалога и взаимопонимания Лукаш Адамский на основании изучения заказанных этим центром соцопросов.

По его словам, еще до нескольких процентов поляков имеют в целом негативное отношение к восточноевропейским нациям, их иммиграции в Польшу, а также к проявлениям солидарности.

В то же время позиции солидарности преобладают, как правило, у людей старше 45 лет. Несмотря на то, что у молодежи настроения более враждебные, позиции солидарности остаются доминирующими и в таких возрастных категориях.

Если верить результатам проведенных исследований, 73% польских респондентов положительно оценили опыт в контактах с гражданами Украины. Противоположный ответ дали лишь несколько процентов опрошенных.

"Это важный показатель, учитывая, что часто в заявлениях о симпатиях и антипатиях к другим нациям доля положительно настроенных к украинцам, белорусам и россиянам обычно не превышает трети", – пишет Лукаш Адамский.

56% участников опроса заявили, что сотрудничество с Украиной и Литвой важнее сотрудничества с Россией. Обратный ответ дали лишь 30%.

Опросы, о которых идет речь, провели в прошлом году. Они показывают, что поляки по культурной близости ставят украинцев и литовцев на второе место. На первом месте – граждане Чехии и Словакии. Россияне – на последнем месте.

Ранее сообщалось, что в Польше фамилии украинцев всё чаще звучат в сводках криминальной хроники.

Но конфликты разжигаются представителями обеих стран. Так, в июле в Польше подожгли хостел, где жили заробитчане из Украины.