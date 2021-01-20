Поляки позитивно ставляться до України, але багато хто хоче перегляду кордонів, — опитування

17% поляків вважають, що консенсус по відсутності територіальних претензій до України, Литви та Білорусі варто було б переглянути.

Близько 17% громадян Польщі незадоволені консенсусом по відсутності територіальних претензій до східних сусідів — України, Литви та Білорусі. Про це в своїй статті для "Європейської правди" пише директор Центру польсько-російського діалогу та взаєморозуміння Лукаш Адамський на підставі вивчення замовлених цим центром соцопитувань.

За його словами, ще кілька відсотків поляків мають в цілому негативне ставлення до східноєвропейських націй, їх імміграції до Польщі, а також до проявів солідарності.

У той же час позиції солідарності переважають, як правило, у людей старше 45 років. Незважаючи на те, що у молоді настрій більш ворожий, позиції солідарності залишаються домінуючими і в таких вікових категоріях.

Якщо вірити результатам проведених досліджень, 73% польських респондентів позитивно оцінили досвід в контактах з громадянами України. Протилежну відповідь дали лише кілька відсотків опитаних.

"Це важливий показник, враховуючи, що часто в заявах про симпатії і антипатії до інших націй частка позитивно налаштованих до українців, білорусів і росіян зазвичай не перевищує третини", — пише Лукаш Адамський.

56% учасників опитування заявили, що співпраця з Україною і Литвою важливіше співпраці з Росією. Зворотню відповідь дали лише 30%.

Опитування, про які йде мова, провели в минулому році. Вони показують, що поляки з культурної близькості ставлять українців і литовців на друге місце. На першому місці — громадяни Чехії і Словаччини. Росіяни — на останньому місці.

Раніше повідомлялося, що в Польщі прізвища українців все частіше звучать у зведенній кримінальній хроніці.

Але конфлікти розпалюються представниками обох країн. Так, в липні в Польщі підпалили хостел, де жили заробітчани з України.