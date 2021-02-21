Хаски-охранник в Таиланде спокойно спал во время "ограбления" (видео)

По словам владельца магазина, он осознал, что у собаки сон в большем приоритете, чем охрана магазина.

В провинции Чианг Ма, что в Таиланде, собака породы хаски проигнорировала инсценированное ограбление магазина ее хозяина. О забавном случае сообщает DailyMail.

Как видно из видео, грабитель зашел в магазин угрожая пистолетом владельцу ювелирного магазина. Но собака по кличке Лаки (с английского — счастливчик) спала рядом с прилавком, как ни в чем не бывало.

По словам владельца ювелирного магазина Воравута Ломванавонга, он все ждал, когда пес отреагирует на происходящее и зарычит на "грабителя" с пистолетом.

"Я осознал, что у Лаки другие интересы. Он больше заботится о своем сне, чем об охране магазина", — рассказал о своих мыслях после инсценировки Ломванавонг.

Владелец магазина все время пытался тренировать собаку, чтобы она, в случае реальной опасности, знала как отреагировать. Несмотря на неудачу для Лаки в симуляции ограблении, Ломванавонг все равно будет держать собаку в магазине. "Я назвал ее Лаки потому что он вернул мне удачу. Возможно, это его предназначение — делать всех вокруг счастливыми, а не охранять магазины", — подытожил владелец собаки.

Напомним, в США собака стала миллионером после того, как его умерший собственник завещал в наследство свои средства.