В США появилась собака-миллионер, которой владелец завещал $5 млн (видео)

Из 5 млн долларов еще не выплачены налоги, но даже после этого сумма останется весомой.

В Нэшвилле, штате Теннеси умер 84-летний владелец питомца породы бордер-колли по кличке "Лулу". В своем завещании Билл Доррис завещал 5 млн долларов своему любимцу. Об этом сообщает Metro.

За 8-летней собакой будет смотреть подруга умершего Марта Бертон. Она сможет распоряжаться полученными деньгами собаки. Для этого она каждый месяц подает все квитанции нотариусу, который покрывает расходы на "Лулу".

"Я действительно не знаю, что думать об этом, чтобы сказать вам правду. Он просто очень любил собаку", — удивленно комментируют Марта Бертон. При этом соседка говорит, что хоть она и не будет этого делать, но ей бы хотелось попробовать потратить столько денег на собаку.

[ + – ] На фото Маргарет Доррис

Сообщается, что еще неизвестно, сколько останется денег после уплаты всех налогов. Но соседи Дорриса заявляют, что он был чрезвычайно богатым человек. Поэтому они уверены, что после уплаты налогов все равно останется значительная сумма.

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При этом неизвестно, кто будет смотреть за собакой после смерти Маргарет Бертон, и что случится с деньгами.

Напомним, согласно недавнего исследования ученых, собаки не понимают, что мы им говорим. Также собаки не умеют распознавать лицо хозяина. Для них затылок и лицо не имеет различий в восприятии.