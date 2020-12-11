Собаки не понимают, что мы им говорим, - исследование

Недавнее исследование показало, что собаки, хотя и способны выучить множество команд, они часто не могут различать похожие по звучанию слова.

Согласно новому исследованию венгерских ученых из Университета Этвеша Лоранда в Будапеште (ELTE), несмотря на свои отличные слуховые способности, собаки не обращают внимания на различия между словами, которые отличаются только одной фонемой, пишет Phys.org.

Похожие по звучанию слова они воспринимают одинаково, несмотря на смысловую разницу. Поэтому, как полагают специалисты, наши четвероногие друзья имеют небольшой "словарный запас" для понимания человеческой речи.

Исследование опубликовано в журнале Royal Society Open Science. Собаки считаются одними из самых умных животных: известно, что они способны понимать многие слова и различают отдельные звуки человеческой речи. Кроме того, нейронная обработка слов у собак и людей также имеет сходства.

Но, к сожалению, большинство наших четвероногих собратьев способны "выучить" лишь немного слов, даже если они живут в семье людей, и причины этого не ясны.

Ученые предположили, что это может происходит из-за того, что собаки не проявляют должного внимания к разнице многих созвучных слов. Чтобы проверить эту идею, исследователи разработали методику неинвазивного измерения электрической активности мозга животных с помощью электроэнцефалографии (ЭЭГ).

Электроэнцефалография является распространенной процедурой в исследовательских и клинических исследованиях человека, а также успешно применяется на усмиренных, спящих и обученных собаках.

Однако в этом исследовании ученые измеряли ЭЭГ у сознательных собак без какой-либо специальной подготовки. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 17 собак и их хозяева.

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После того как животные знакомились с окружающей обстановкой лаборатории и успокаивались, ученые просили хозяев сесть на специальный матрас вместе с собакой, чтобы те могли еще больше расслабиться. Потом экспериментаторы накладывали на голову животных электроды и фиксировали их при помощи скотча.

Затем собакам давали послушать аудиозапись из слов-команд, которые были им известны (например, "сидеть" или "лежать"), а также созвучные, но бессмысленные наборы звуков, либо совершенно бессистемные.

"Электроэнцефалография — чувствительный метод не только к мозговой активности, но и к мышечным движениям. Поэтому мы должны были следить за тем, чтобы собаки как можно меньше напрягали мышцы во время измерения. Также мы хотели, чтобы в эксперименте принимали участие не только специально обученные собаки, но и обычные. Вместо того, чтобы их дрессировать, мы дали им возможность расслабиться, хотя удавалось это далеко не всем", — отметила ведущий автор Лилла Мадьяри, научный сотрудник кафедры этологии Университета Этвеша Лоранда.

Анализ электроактивности мозга животных показал, что они быстро и четко отличали известные слова от бессмысленных, начиная с двухсотой миллисекунды после начала произношения. Тот же эффект ранее обнаружили и у людей. При этом собаки оказались не способны различить слова, которые не имели смысла, но были созвучны известным им командам.

Подобная картина характерна для младенцев в возрасте до 14 месяцев (что, опять же, показали более ранние эксперименты): они тоже не придают значения небольшой разнице в звучании слов и начинают это делать лишь с периода от 14 до 20 месяцев, что становится важной предпосылкой для развития большого словарного запаса.

"Как и в случае с младенцами, мы предполагаем, что небольшое число запоминаемых слов у собак связано не с ограничением их восприятия, а с искажением внимания и обработки воспринимаемых звуков. А чтобы убедиться в этом окончательно, необходимо провести дополнительные исследования", — подытожили ученые.