Собаки не могут узнавать лица своих хозяев, – ученые

Исследователи проанализировали мозговую активность собак и выяснили, что она не различается, когда животные видят затылок или лицо человека.

Владельцы собак могут любить очаровательные щенячьи глаза и милые пушистые черты своего питомца, но оказывается, собачий мозг так же увлечен нашим затылок, как и лицом, пишет The Guardian.

Несмотря на развитую мимику, исследователи обнаружили, что, в отличие от людей, у собак нет областей мозга, которые специально реагируют на лица.

"Удивительно, что собаки так хорошо умеют читать эмоции и идентифицировать себя по лицам, несмотря на то что у них нет области мозга, предназначенной для того, чтобы фокусировать на этих лицах свое внимание", - сказал Доктор Аттила Андикс, соавтор исследования из Университета имени Лоранда Этвеша, Венгрия.

В статье, опубликованной в журнале "Journal of Neuroscience" Андикс и его коллеги сообщают о том, как они провели исследование, сканируя мозг 20 семейных собак, включая лабрадоров и бордер-колли, и 30 добровольцев людей. Каждому было показано шесть эпизодов из 48 видеороликов, изображающих переднюю или заднюю часть головы человека и собаки.

Команда обнаружила, что в отличие от человеческого мозга, который мог отличить лицо от затылка, а собаку - от человека, мозг собак мог отличить только один вид от другого.

"Дальнейший анализ показал, что мозг собаки в первую очередь сосредоточен на том, смотрит ли животное на собаку или человека, тогда как человеческий мозг на том - есть ли лицо", - отметил Андикс.

В то время как предыдущие работы предполагали, что у собак есть отдельные области мозга для обработки человеческих и собачьих лиц, Андикс сказал, что новые результаты предполагают, что эти исследования могут улавливать реакцию на другие различия в изображениях, такие как порода собаки.

"Новые результаты показали, что собаки не сильно полагаются на лица, когда дело доходит до общения, но это не значит, что они полностью их игнорируют", - подчеркнул Доктор.

По его словам, мозг собаки не предназначен для того, чтобы фокусироваться на лицах, что может быть связано с тем, что он в основном воспринимает сигналы тела.

"Известно, что разные сети человеческого мозга обрабатывают разные аспекты информации, связанные с лицами", - сказала профессор Софи Скотт, директор Института когнитивной нейробиологии при Университетском колледже Лондона.

Однако мозг собак работает иначе.

"Система собачьего лица просто говорит:"Это собака, а это человек". А на сами лица, ей на самом деле, все равно", - добавила Скотт, отметив, что результаты контрастируют с исследованиями, показывающими, что у собак и людей есть определенные области мозга, участвующие в обработке голосов.

"Результаты позволяют предположить, что собаки меньше полагаются на лица, чем на другую информацию. Один из основных способов узнать, кто их друзья - запах", - заявила Скотт.

Но в то же время, доктор Дэниел Дилкс, эксперт в области зрительной коры головного мозга человека из Университета Эмори, сказал, что исследование не убедительно доказало, что у собак нет области мозга, предназначенной для распознавания лиц.

"Обнаружение этой области мозга интригует. Но ее показали только 50% протестированных собак. Поэтому наша задача состоит в том, чтобы понять, почему одна половина собак имеет такую кору головного мозга, в то время как вторая половина - другую", - подытожил Дилкс.