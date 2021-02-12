У США з'явився собака-мільйонер, якому власник заповів $5 млн (відео)

З 5 млн доларів ще не сплачені податки, але навіть після цього сума залишиться вагомою.

У Нешвіллі, штат Теннессі помер 84-річний власник вихованця породи бордер-колі на прізвисько "Лулу". У своєму заповіті Білл Дорріс заповідав 5 млн доларів своєму улюбленцеві. Про це повідомляє Metro.

За 8-річної собакою буде дивитися подруга померлого Марта Бертон. Вона зможе розпоряджатися отриманими грошима собаки. Для цього вона щомісяця подає всі квитанції нотаріусу, який покриває витрати на "Лулу".

"Я дійсно не знаю, що думати про це, щоб сказати вам правду. Він просто дуже любив собаку", — здивовано коментує Марта Бертон. Водночас сусідка каже, що хоч вона і не буде цього робити, але їй би хотілося спробувати витратити стільки грошей на собаку.

[ + – ] На фото Маргарет Дорріс

Повідомляється, що ще невідомо, скільки залишиться грошей після сплати всіх податків. Але сусіди Дорріс заявляють, що він був надзвичайно багатою людиною. Тому вони впевнені, що після сплати податків все одно залишиться значна сума.

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Водночас невідомо, хто буде дивитися за собакою після смерті Маргарет Бертон, і що трапиться з грошима.

Нагадаємо, згідно з нещодавнім дослідженням учених, собаки не розуміють, що ми їм говоримо. Також собаки не вміють розпізнавати обличчя господаря. Для них потилиця та обличчя не мають відмінностей у сприйнятті.