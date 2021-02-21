Хаскі-охоронець в Таїланді спокійно спав під час "пограбування" (відео)

Згідно зі словами власника магазину, він усвідомив, що у собаки сон в більшому пріоритеті, ніж охорона магазину.

У провінції Чіанг Ма, що в Таїланді, собака породи хаскі проігнорувала інсценоване пограбування магазину її господаря. Про забавний випадок повідомляє DailyMail.

Як видно з відео, грабіжник зайшов в магазин погрожуючи пістолетом власнику ювелірного магазину. Але Лакі (з англійської — щасливчик) спала поруч з прилавком, як ні в чому не бувало.

За словами власника ювелірного магазину Воравута Ломванавонга, він все чекав, коли пес відреагує на те, що відбувається і заричить на "грабіжника" з пістолетом.

"Я усвідомив, що у Лакі інші інтереси. Він більше піклується про свій сон, ніж про охорону магазину", — розповів про свої думки після інсценування Ломванавонг.

Власник магазину весь час намагався тренувати собаку, щоб вона, в разі реальної небезпеки, знала як відреагувати. Попри невдачу для Лакі в симуляції пограбуванні, Ломванавонг все одно триматиме собаку в магазині. "Я назвав її Лакі, бо вона повернула мені удачу. Можливо, це її призначення — робити всіх навколо щасливішими, а не охороняти магазини", — підсумував власник собаки.

Нагадаємо, в США собака став мільйонером після того, як його померлий власник заповідав у спадок свої статки.