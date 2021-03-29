В Одессе двух мужчин задержали после вооруженного нападения: отобрали полмиллиона гривен

Злоумышленники обстреляли жертву из автомобиля, который потом подожгли.

Полиция задержала в Одессе двух мужчин по подозрению в вооруженном нападении на инженера строительной компании "Альянс". Об этом пишет портал "Думская", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

По предварительным данным, ограбление произошло 27 марта на улице Авдеева-Черноморского. Двое неизвестных подъехали на автомобиле Ford Scorpio и открыли огонь из травматического оружия. Они тяжело ранили инженера и забрали у него сумку с 500 тысячами гривен, после чего уехали с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу с травмой головы.

Сотрудники полиции нашли на месте преступления пять гильз, сигаретные окурки и мужскую куртку. Правоохранители объявили план "Перехват" и обнаружили машину у дома на Фонтанской дороге — злоумышленники подожгли ее вместе с другими вещественными доказательствами: медицинскими масками и одеждой.

Открыли уголовного производства о групповом разбое и нанесении тяжких повреждений, направленных на завладение имуществом в особо крупных размерах. По информации СМИ, полиция сообщила о подозрении 30-летнего жителя Суворовского района Одессы и 20-летнему парню из Бугаевки. У задержанных изъяли 164 тысячи гривен, они якобы признались в нападении. Сейчас фигурантов содержат в СИЗО, решается вопрос о мере пресечения.

Ранее появились кадры вооруженного нападения на одесском рынке "7-й километр". Злоумышленники в балаклавах атаковали предпринимателей из машины, а затем отобрали у них сумку с 14 миллионами гривен. Два человека 34-х и 58-ми лет получили ожоги глаз, травмы головы и лица.

Писали также, что преступная группа якобы похитила молодого человека в Одессе, представившись полицейскими. По данным следствия, злоумышленники потребовали у мужчины 15 тысяч долларов в качестве выплаты "несуществующего долга".

Глава Нацполиции Игорь Клименко рассказал о похищении еще одного юноши в Одессе, которое произошло в ночь на 24 марта. По его данным, напали на парня и силой увезли в Киев, после чего злоумышленники потребовали у родственников миллион гривен в качестве выкупа.