Вирішив випустити пар: п'яного дебошира затримали за стрілянину в центрі Одесі

Раніше судимий одесит намагався вразити дружину, відкривши вогонь з пістолета біля будівлі міської ради Одеси, пише "Думська".

В Одесі затримали озброєного чоловіка за стрілянину в центрі міста. Кадри і подробиці події портал "Думська" опублікував з посиланням на джерела в мерії.

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Звуки пострілів пролунали на Думській площі ввечері 15 червня. За попередньою інформацією, дебошир посварився з дружиною біля будівлі міської ради та використовував пістолет, щоб "випустити пар". На щастя, ніхто не постраждав. Співробітники "муніципальної варти", які чергували на Приморському бульварі, затримали чоловіка, вилучили в нього зброю і передали поліції.

[ + – ] Пістолет, вилучений у чоловіка після стрілянини в центрі Одеси Фото: Думская

За інформацією телеграм-каналу "Одеса зараз", чоловік перебував у стані спʼяніння, у нього є судимості за вимагання та пограбування. До правоохоронців звернулися діти, які першими почули постріли біля памʼятника "Пушка" на Думській площі.

Раніше зʼявилася інформація про стрілянину під час затримання чоловіка у дворі школи №1 міста Чорноморськ. Як розповів директор муніципальної охорони Петро Касьян, підозрюваний у скоєнні злочину забіг на шкільне подвірʼя з ножем у руці і кидався на дітей, тому правоохоронець підстрелив його гумовою кулею.

Під Києвом школярка застрелила друга через фото для соцмереж. Після складання іспитів компанія підлітків вирушила в гості до одного з них, де знайшла пневматичну гвинтівку. За словами дівчини, вона не знала, що зброя була заряджена, і випадково потрапила хлопчикові в груди, який помер до приїзду швидкої допомоги.

Писали також про масовий розстріл у місті Остін, штат Техас. 13 осіб отримали поранення, двоє з них у важкому стані, на щастя, ніхто не загинув. На місці події працювала антитерористична група ФБР.