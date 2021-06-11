Під Києвом школярка застрелила товариша через фото для соцмереж: "Лікарі були безсилі"

Дівчинка не знала, що гвинтівка заряджена, і випадково вистрілила в груди хлопчика, до якого прийшла в гості.

10 червня в Бучацькому районі Київської області 15-річна школярка застрелила юнака, коли компанія підлітків робили фото для соціальних мереж. Про це повідомив Відділ комунікації регіональної поліції на офіційному сайті.

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Четверо школярів після здачі ЗНО вирушили погуляти і заглянули до одного з підлітків додому, де знайшли пневматичну рушницю і вирішили пофотографуватися. Під час розваги дівчинка випадково натиснула на спуск і вистрілила в груди товаришу, який відразу ж помер. За попередньою інформацією, батько загиблого збирався подарувати йому рушницю з нагоди свята.

[ + – ] Пневматична гвинтівка, з якої був убитий підліток під Бучею Фото: Андрій Нєбитов / Фейсбук

Поліція Київської області відкрила кримінальне провадження про вбивство з необережності, стаття передбачає позбавлення волі терміном від трьох до п'яти років. Як розповіла у Facebook речниця поліції Ірина Прянішнікова, неповнолітню дівчину не затримали через її вік. За версією правоохоронців, дівчина не знала про те, що зброя заряджена.

"Необережний рух і її товариш з кулею в груди вже лежав на підлозі. І скільки б дівчата потім не стояли біля тіла вбитого на колінах, це горю не допоможе. Звичайно, викликали швидку, але в цьому випадку лікарі були безсилі. Один постріл, але, на жаль, занадто точний", — зазначила Прянішнікова.

[ + – ] Хлопчик, убитий в Бучацькому районі Фото: Національна поліція Київської області

Вона додала, що всі четверо підлітків — з порядних сімей. До того ж, в Україні не передбачені спеціальні умови для утримання пневматичних гвинтівок.

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