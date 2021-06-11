Под Киевом школьница застрелила товарища из-за фото для соцсетей: "Врачи были бессильны"

Девочка не знала, что винтовка заряжена, и случайно выстрелила в грудь мальчика, к которому пришла в гости.

10 июня в Бучанском районе Киевсской области 15-летняя школьница застрелила юношу, кода компания подростков делали фото для социальных сетей. Об этом сообщил Отдел коммуникации региональной полиции на официальном сайте.

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Четыре школьника после сдачи ЗНО отправились погулять и заглянули к одному из подростков домой, где нашли пневматическое ружье и решили пофотографироваться. Во время развлечения девочка случайно нажала на спуск и выстрелила в грудь товарищу, который сразу же умер. По предварительной информации, отец погибшего собирался подарить ему ружье по случаю праздника.

[ + – ] Пневматическая винтовка, из которой был убит подросток под Бучей Фото: Андрей Небитов / Фейсбук

Полиция Киевской области открыла уголовное производство об убийстве по неосторожности, статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Как рассказала в Facebook спикер полиции Ирина Прянишникова, несовершеннолетнюю девушку не задержали из-за ее возраста. По версии правоохранителей, девушка не знала о том, что оружие заряжено.

"Неосторожное движение и ее товарищ с пулей в груди уже лежал на полу. И сколько бы девушки потом не стояли у тела убитого на колени, это горю не поможет. Конечно, вызвали скорую, но в этом случае врачи были бессильны. Один выстрел, но, к сожалению, слишком точный", — отметила Прянишникова.

[ + – ] Мальчик, убитый в Бучанском районе Фото: Национальная полиция Киевской области

Она добавила, что все четверо подростков — из порядочных семей. К тому же, в Украине не предусмотрены специальные условия для содержания пневматических винтовок.

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