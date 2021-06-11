Под Киевом школьница застрелила товарища из-за фото для соцсетей: "Врачи были бессильны"
Девочка не знала, что винтовка заряжена, и случайно выстрелила в грудь мальчика, к которому пришла в гости.
10 июня в Бучанском районе Киевсской области 15-летняя школьница застрелила юношу, кода компания подростков делали фото для социальных сетей. Об этом сообщил Отдел коммуникации региональной полиции на официальном сайте.
Четыре школьника после сдачи ЗНО отправились погулять и заглянули к одному из подростков домой, где нашли пневматическое ружье и решили пофотографироваться. Во время развлечения девочка случайно нажала на спуск и выстрелила в грудь товарищу, который сразу же умер. По предварительной информации, отец погибшего собирался подарить ему ружье по случаю праздника.
Полиция Киевской области открыла уголовное производство об убийстве по неосторожности, статья предусматривает лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Как рассказала в Facebook спикер полиции Ирина Прянишникова, несовершеннолетнюю девушку не задержали из-за ее возраста. По версии правоохранителей, девушка не знала о том, что оружие заряжено.
"Неосторожное движение и ее товарищ с пулей в груди уже лежал на полу. И сколько бы девушки потом не стояли у тела убитого на колени, это горю не поможет. Конечно, вызвали скорую, но в этом случае врачи были бессильны. Один выстрел, но, к сожалению, слишком точный", — отметила Прянишникова.
Она добавила, что все четверо подростков — из порядочных семей. К тому же, в Украине не предусмотрены специальные условия для содержания пневматических винтовок.
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