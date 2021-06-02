12-летний школьник погиб во время экскурсии в Карпатах, делая селфи возле водопада (фото)

По словам мэра Львова Андрея Садового, ребенок подскользнулся на камне и упал в воду.

Во вторник, 2 мая, в ходе экскурсии к Каменецкому водопаду в Карпатах погиб 12-летний школьник.

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Эту информацию в своем Facebook сообщил мэр Львова Андрей Садовый.

По его словам, в результате несчастного случая погиб ученик 6-го класса одной из львовских школ.

Ребенок во время экскурсии в Карпатах близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, получив травму, несовместимую с жизнью.

"Искренние соболезнования родным мальчика, погибшего сегодня на Сколевщине. Во время экскурсии в с. Каменка ученик 6 класса львовской школы подошел близко к водопаду, поскользнулся и упал в воду, в результате чего получил травму, не совместимую с жизнью. Община выражает искренние соболезнования родным. Скорбим вместе с вами", — написал мэр Львова в своем Facebook.

Как сообщает пресс-служба региональной ГСЧС, информацию о ЧП в водопаде они получили сегодня днем в 11:56, а на место происшествия прибыли спасатели 24-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели выяснили, что ребенок, находясь возле водопада, подскользнулся и упал в воду.

"Пожарно-спасательным отделением с помощью бензопилы разрезали дерево, за которое зацепился ребенок, освободили и с помощью спасательных веревок вытащили на берег, где передали медикам. Медики констатировали смерть. Мальчик, 2009 года рождения житель Львова", — говорится в сообщении.

[ + – ] ЧП на водопаде Фото: lv.dsns.gov.ua

По данным Zaxid.net, школьную экскурсию в Карпатах проводили для 44 детей. Очевидец рассказал журналистам, что ребенок сорвался со скользкого камня при попытке сфотографировать себя на фоне водопада.

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