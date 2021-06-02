12-річний школяр загинув під час екскурсії в Карпатах, роблячи селфі біля водоспаду (фото)

За словами мера Львова Андрія Садового, дитина послизнулася на камені й впала у воду.

У вівторок, 2 травня, під час екскурсії до Кам'янецькому водоспаді в Карпатах загинув 12-річний школяр.

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Цю інформацію у своєму Facebook повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, внаслідок нещасного випадку загинув учень 6-го класу однієї з львівських шкіл.

Дитина під час екскурсії в Карпатах поблизу водоспаду, послизнулася і впала у воду, отримавши травму, несумісну із життям.

"Щирі співчуття рідним хлопчика, який загинув сьогодні на Сколівщині. Під час екскурсії в с. Кам'янка учень 6 класу львівської школи підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, внаслідок чого отримав травму, не сумісну із життям. Громада висловлює щирі співчуття рідним. Сумуємо разом із вами", — написав мер Львова в своєму Facebook.

Як повідомляє пресслужба регіональної ДСНС, інформацію про надзвичайну подію біля водоспаду вони отримали сьогодні вдень об 11:56, а на місце події прибули рятувальники 24-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Рятувальники з'ясували, що дитина, перебуваючи біля водоспаду, підсковзнулася і впала у воду.

"Пожежно-рятувальне відділення за допомогою бензопили розрізали дерево, за яке зачепилася дитина, звільнили і за допомогою рятувальних мотузок витягли на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. Хлопчик, 2009 року народження житель Львова", — йдеться в повідомленні.

[ + – ] НП на водоспаді Фото: lv.dsns.gov.ua

За даними Zaxid.net, шкільну екскурсію в Карпатах проводили для 44 дітей. Очевидець розповів журналістам, що дитина зірвалася зі слизького каменя під час спроби сфотографувати себе на тлі водоспаду.

Раніше Фокус повідомляв, що 15-річний онук гумориста Олега Філімонова помер в Одесі. За словами актора та сценариста, 15-річний Еван Григор помер увечері, 30 травня, граючи з друзями в баскетбол на майданчику біля школи №84.

Також Фокус розповідав, що в Черкасах помер хлопчик, який отримав вогнепальне поранення в тирі. За життя дитини, в якої було наскрізне поранення голови, медики боролися майже місяць.