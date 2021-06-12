Масовий розстріл в центрі столиці Техасу: 13 постраждалих (фото, відео)

"Я радий повідомити, що ніхто не загинув", — заявив журналістам начальник поліції Остіна Джозеф Чакон.

Не менш 13 осіб були поранені в результаті масової стрілянини в центрі Остіна, столиці штату Техас. Про це повідомила поліція міста рано вранці в суботу, 12 червня.

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"Я радий повідомити, що ніхто не загинув", — сказав тимчасовий начальник поліції Остіна Джозеф Чакон журналістам біля місця події в районі 6-й вулиці — популярному районі, заповненому барами і ресторанами.

За його словами, перші постріли пролунали о 1:24 за місцевим часом. Вулицю відразу перекрили, щоб не допустити руху транспортних засобів під час стрілянини.

"Двоє поранених знаходяться в критичному стані", — додав Чакон.

Поліція просить допомоги у свідків події. Мотив стрілянини поки неясний, офіцери поліції переглядали відеозаписи цього місця.

Той, хто стріляв, поки не затриманий.

"Наші офіцери відреагували дуже швидко, — сказав начальник поліції. — Вони змогли негайно вжити заходів з порятунку життя постраждалих".

Чакон додав, що оперативна група ФБР з тероризму була повідомлена про те, що трапилося, вона вже була на місці події.

Нагадаємо, невідомий влаштував стрілянину на станції легкорельсового транспорту в Сан-Хосе (Каліфорнія), в результаті чого загинули як мінімум вісім осіб.

Масовий розстріл в будівлі компанії FedEx в Індіанополісі, штат Індіана стався вночі 15 квітня, невідомий чоловік розстріляв працівників компанії і наклав на себе руки. У поліції повідомили про вісім убитих.