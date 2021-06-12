Массовый расстрел в центре столицы Техаса: 13 пострадавших (фото, видео)

"Я рад сообщить, что никто не погиб", – заявил журналистам начальник полиции Остина Джозеф Чакон.

Не менее 13 человек были ранены в результате массовой стрельбы в центре Остина, столицы штата Техас. Об этом сообщила полиция города рано утром в субботу, 12 июня.

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"Я рад сообщить, что никто не погиб", – сказал временный начальник полиции Остина Джозеф Чакон журналистам возле места происшествия в районе 6-й улицы – популярном районе, заполненном барами и ресторанами.

По его словам, первые выстрелы прозвучали в 1:24 по местному времени. Улицу сразу перекрыли, чтобы не допустить движения транспортных средств во время стрельбы.

"Двое раненых находятся в критическом состоянии", – добавил Чакон.

Полиция просит помощи у свидетелей происшествия. Мотив стрельбы пока неясен, офицеры полиции просматривали видеозаписи этого места.

Стрелявший пока не задержан.

"Наши офицеры отреагировали очень быстро, – сказал начальник полиции. – Они смогли немедленно принять меры по спасению жизни пострадавших".

Чакон добавил, что оперативная группа ФБР по терроризму была уведомлена о случившемся, она уже была на месте происшествия.

Напомним, неизвестный устроил стрельбу на станции легкорельсового транспорта в Сан-Хосе (Калифорния), в результате чего погибли как минимум восемь человек.

Массовый расстрел в здании компании FedEx в Индианополисе, штат Индиана произошел ночью 15 апреля, неизвестный мужчина расстрелял работников компании и покончил с собой. В полиции сообщили о восьми убитых.