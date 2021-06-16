Решил выпустить пар: пьяного дебошира задержали за стрельбу в центре Одессе

Ранее судимый одессит пытался впечатлить жену, открыв огонь из пистолета у здания городского совета Одессы, пишет "Думская".

В Одессе задержали вооруженного мужчину за стрельбу в центре города. Кадры и подробности происшествия портал "Думская" опубликовал со ссылкой на источники в мэрии.

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Звуки выстрелов прогремели на Думской площади вечером 15 июня. По предварительной информации, дебошир поссорился с женой возле здания городского совета и использовал пистолет, чтобы "выпустить пар". К счастью, никто не пострадал. Сотрудники "Муниципальнй стражи", которые дежурили на Приморском бульваре, задержали мужчину, изъяли у него оружие и передали наряду полиции.

[ + – ] Пистолет, изъятый у мужчины после стрельбы в центре Одессы Фото: Думская

По информации Телеграм-канала "Одесса сейчас", мужчина находился в состоянии опьянения, у него есть судимости за вымогательство и ограбление. К стражам порядка обратились дети, которые первыми услышали выстрелы у памятника "Пушка" на Думской площади.

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