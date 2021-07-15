Стрілянина на весіллі під Одесою: в МВС розповіли про "гостей" з громадянством РФ (фото, відео)

Стрілянину з автомата на весіллі відкрив громадянин України. Деяких гостей торжества правоохоронці планують депортувати на батьківщину.

Поліцейські завершили спецоперацію "Перехоплення" після стрілянини в Одесі, повідомляє пресслужба поліції.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами начальника ГУ НП в Одеській області Олега Беха, правоохоронці встановили особу чоловіка, який влаштував стрілянину. Перед законом відповідатиме і водій автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.

За результатами поліцейської спецоперації "Перехоплення" був затриманий 22-річний чоловік, який на весіллі зробив кілька пострілів у повітря з автоматичної зброї. Автомат був вилучений і відправлений на експертизу, а якщо вина правопорушника буде доведена, то йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Директор Департаменту комунікацій в МВС Артем Шевченко заявив, що стрілянину в Одесі з автомата відкрив громадянин України, а серед гостей на святі були "цікаві персонажі" з російським громадянством.

За словами Шевченка, поліцейські вилучили карабін як речовий доказ у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) після стрілянини в Одесі. Директор Департаменту попередив, що деяких правопорушників депортуватимуть на батьківщину за порушення українського законодавства.

"Не вміють діти гір поводитися зі зброєю законно, значить будуть без неї відповідати за законом. Нічого тут свої дурні традиції розводити. І хоча стріляв наш правопорушник-співвітчизник, який уже навіть кається публічно, там серед всієї грядки є кілька цікавих персонажів із російським громадянством і видом на тимчасове проживання. Доведеться деяких додому в гори видворити. Нехай там собі джигують", — додав Артем Шевченко в своєму Facebook.

[ + – ] Стрілянина на весіллі

[ + – ] Стрілянина на весіллі

[ + – ] Стрілянина на весіллі під Одесою

Раніше Фокус повідомляв, що під Одесою весілля закінчилося стріляниною і спецоперацією "Перехоплення". У соцмережах пишуть, що стрілянину посеред вулиці влаштували чеченці. Підозрюваних затримали в ресторані, в якому святкували весілля.

Також Фокус розповідав, в Одесі був затриманий чоловік, який влаштував стрілянину заради дружини. Раніше судимий одесит намагався вразити дружину, відкривши вогонь з пістолета біля будівлі міської ради Одеси. Під час стрілянини чоловік знаходився в стані спʼяніння, у нього є судимості за вимагання та пограбування.