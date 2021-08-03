Хотів помститися за брата. Під Києвом чоловік поранив батьків, стріляючи в натовп (фото)

У Василькові словесна перепалка закінчилася стріляниною. Поранені четверо людей, підозрюваний затриманий.

У Василькові Обухівського району Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину по натовпу. Про це у вівторок, 3 серпня, повідомляє у Facebook пресслужба поліції Київської області.

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За даними правоохоронців, під час відпочинку в місцевому нічному закладі стався конфлікт між двома молодими людьми.

Образившись на свого опонента, 27-річний чоловік подзвонив своїм батькам і брату і повідомив, що його б'ють та ображають, використовуючи при цьому нецензурну лексику.

Родичі молодика приїхали на місце події і почали "з'ясовувати стосунки". Один із відвідувачів схопив газовий балончик і використав його в сторону брата ображеного чоловіка.

У відповідь той взяв з автомобіля пістолет і почав стріляти в натовп. Унаслідок стрілянини поранення отримали батьки чоловіка та ще двоє людей.

[ + – ] Пістолет підозрюваного [ + – ] Зброя затриманого

Поліцейські затримали стрільця і повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) КК України.

У разі, якщо вина чоловіка буде доведена в суді, його чекає позбавлення волі терміном до семи років.

Нагадаємо, 17 липня в Солом'янському районі столиці сталася стрілянина, внаслідок якої чоловік отримав вогнепальне поранення в ногу.

А 7 липня в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по співробітниках правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що в Києві молодик обстріляв військову частину Нацгвардії, вихваляючись перед дівчатами.