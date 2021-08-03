Совершил более 15 выстрелов: в Одессе расстреляли иностранца, объявлен план "Сирена" (фото, видео)

По данным СМИ, погибший являлся представителем азербайджанской диаспоры, а убийство было заказным.

Во вторник, 3 августа, во дворе жилой многоэтажки на улице Малиновского в Одессе неизвестный расстрелял мужчину, в результате чего последний скончался в карете "скорой". Об этом сообщает областное ГУ Нацполиции.

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По словам очевидцев произошедшего, убийца дважды перезарядил оружие и совершил более 15 выстрелов. При этом на линии огня находились другие прохожие, которые чудом не пострадали.

Правонарушитель скрылся с места преступления на серебристом автомобиле Mercedes.

[ + – ] Убийца скрылся на серебристой иномарке Фото: соцсети

После инцидента в городе объявили план "Сирена" для того, чтобы найти и задержать стрелявшего. На месте преступления продолжают работать сотрудники полиции.

По факту случившегося правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

[ + – ] На месте происшествия работают правоохранители Фото: Нацполиция

Как сообщает портал Zbroya Info, стрельба, вероятно, велась из переделанного пистолета 2914-T Zoraki.

[ + – ] Стрельба, вероятно, велась из переделанного пистолета 2914-T Zoraki Фото: Нацполиция

В то же время региональное издание "Думская", ссылаясь на собственные источники, пишет, что стрельба велась представителями одной из этнических преступных группировок, притом речь идет о заказном убийстве. Что касается погибшего, то он, как утверждают журналисты, являлся фигурантом мелких уголовных производств. По версии журналистов, звали мужчину Лачин Мамедов.

Как сообщает "ТСН", погибшему около 30 лет, он являлся представителем азербайджанской диаспоры. Мужчина, по данным СМИ, жил в доме, рядом с которым его застрелили. У него остались жена и двое детей.

Напомним, что в Василькове Обуховского района Киевской области правоохранители задержали мужчину, устроившего стрельбу по толпе. Стрельбе предшествовала словесная перепалка, всего были ранены четыре человека.

Ранее также сообщалось, что 17 июля в Соломенском районе столицы произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

А 7 июля в Голосеевском районе Киева неизвестный открыл стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов.

Также сообщалось, что в Киеве молодой человек обстрелял воинскую часть Нацгвардии, хвастаясь перед девушками.