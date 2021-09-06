У Полтаві 19-річна дівчина прийшла в школу з арбалетом і підстрелила двох вчителів (фото)

Розстріл вчителів у навчальному закладі влаштувала одна з колишніх учениць. У дівчини при затриманні були порізані руки.

19-річна дівчина влаштувала стрілянину з арбалета в одній зі шкіл Полтави і поранила двох педагогів. Про це пише пресслужба МВС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За даними силовиків, НП сталася в понеділок вранці, 6 вересня.

Правоохоронці отримали інформацію від очевидців про те, що на території школи №11 у Полтаві невідома дівчина поранила двох людей.

За попередніми даними, 19-річна дівчина зайшла на територію полтавської школи №11 і поранила з арбалета двох викладачів.

За фактом стрілянини на території навчального закладу відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 і ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України. Підозрювана була затримана і доставлена у відділок поліції для того, щоб дати свідчення.

[ + – ] Стрільба з арбалета в Полтаві

[ + – ] Стрільба з арбалета в Полтаві

За даними видання "Полтавщина", дівчина, яка поранила двох викладачів з арбалета, вчилася в цій школі до 4-го класу. Як розповідають журналісти, під час затримання у підозрюваної були порізані руки.

Після затримання правоохоронці хочуть провести медобстеження, щоб встановити, чи знаходилася дівчина на момент стрілянини в алкогольному або наркотичному сп'янінні.

Директорка школи №4 Валентина Олійниченко в коментарі Суспільному розповіла, що колишня учениця зайшла в одну з аудиторій на другому поверсі та вистрілила в учителя і заступницю навчального закладу. Поранених педагогів госпіталізували, а дівчину оперативно затримали.

Заступниця директора отримала поранення в руку, а вчитель — у спину. Валентина Олійниченко також підкреслила, що дівчина, яка влаштувала стрілянину з арбалета, вчилася в школі №11 не до 4-го класу, а до 5-го.

Раніше Фокус розповідав про розстріл іноземця в Одесі. У дворі багатоповерхівки невідомий впритул розстріляв чоловіка, який через час помер у кареті швидкої допомоги. За словами очевидців, вбивця встиг двічі перезарядити зброю, зробивши більше 15 пострілів.

Також Фокус повідомляв, що під Києвом чоловік поранив батьків, стріляючи в натовп. Словесна перепалка у Василькові переросла в стрілянину, в процесі якої постраждали чотири людини.