Здійснив понад 15 пострілів: в Одесі розстріляли іноземця, оголошений план "Сирена" (фото, відео)

За даними ЗМІ, загиблий був представником азербайджанської діаспори, а вбивство було замовним.

У вівторок, 3 серпня, у дворі житлової багатоповерхівки на вулиці Малиновського в Одесі невідомий розстріляв чоловіка, у результаті чого останній помер у кареті "швидкої". Про це повідомляє обласне ГУ Нацполіції.

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За словами очевидців події, вбивця двічі перезарядив зброю і здійснив понад 15 пострілів. При цьому на лінії вогню перебували інші перехожі, які дивом не постраждали.

Правопорушник втік з місця злочину на сріблястому автомобілі Mercedes.

[ + – ] Вбивця втік на сріблястій іномарці Фото: соцсети

Після інциденту в місті оголосили план "Сирена" для того, щоб знайти і затримати того, хто стріляв. На місці злочину продовжують працювати співробітники поліції.

За фактом події правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

[ + – ] На місці події працюють правоохоронці Фото: Нацполіція

Як повідомляє портал Zbroya Info, стрілянина, ймовірно, велася з переробленого пістолета 2914-T Zoraki.

[ + – ] Стрілянина, ймовірно, велася з переробленого пістолета 2914-T Zoraki Фото: Нацполіція

У той же час регіональне видання "Думська", посилаючись на власні джерела, пише, що стрілянина велася представниками одного з етнічних злочинних угрупувань, до того ж мова про замовне вбивство. Що стосується загиблого, то він, як стверджують журналісти, був фігурантом дрібних кримінальних проваджень. За версією журналістів, звали чоловіка Лачін Мамедов.

Як повідомляє "ТСН", загиблому близько 30 років, він був представником азербайджанської діаспори. Чоловік, за даними ЗМІ, жив у будинку, поруч з яким його застрелили. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, що у Василькові Обухівського району Київської області правоохоронці затримали чоловіка, який влаштував стрілянину по натовпу. Стрільбі передувала словесна перепалка, усього були поранені чотири людини.

Раніше також повідомлялося, що 17 липня в Солом'янському районі столиці сталася стрілянина, у результаті якої чоловік отримав вогнепальне поранення в ногу.

А 7 липня в Голосіївському районі Києва невідомий відкрив стрілянину по співробітниках правоохоронних органів.

Також повідомлялося, що в Києві молодий чоловік обстріляв військову частину Нацгвардії, вихваляючись перед дівчатами.