Студентку, расстрелявшую школьных учителей в Полтаве, признали психически нездоровой

Суд принял решение отправить Таисию Петрову на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Эксперты выявили у нее параноидную шизофрению с галлюцинаторно-параноидным синдромом.

Киевский районный суд города Полтава изменил меру пресечения для студентки из Харьковского университета гражданской защиты Таисии Петровой, которая расстреляла из арбалета двух педагогов в полтавской школе. Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Поскольку экспертиза обнаружила у девушки психическое заболевание, мешавшее ей осознавать свои действия, а именно параноидную шизофрению с галлюцинаторно-параноидным синдромом. По мнению экспертов, Таисия нуждается в принудительной госпитализации и оказании помощи психиатров под усиленным надзором.

По итогам экспертизы следователь и прокурор обратились к суду с просьбой об изменении для Петровой подследственной меры пресечения с содержания под стражей на помещение в лечебницу, которое бы "исключило ее опасное поведение". Против такого решения не стала возражать сторона защиты.

В итоге суд удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. На обжалование решения у сторон есть десять дней.

Фокус ранее писал о том, что 6 сентября около 10.00 Таисия Петрова проникла в школу номер 11, поднялась на второй этаж и выстрелила из арбалета в одну из учительниц. Позже она выстрелила в заместителя директора. Затем девушка отдала оружие ученику 9-го класса. Педагоги сумели задержать девушку и передать ее правоохранительным органам.

В итоге оказалось, что учительница получила ранение спины, а заместителю директора повредило руку.