В университете США произошел массовый расстрел студентов во время сдачи экзаменов: есть погибшие и раненые

В университете Брауна в Провиденсе американского штата Род-Айленд произошел массовый расстрел студентов, которые как раз сдавали выпускные экзамены.

По меньшей мере два человека погибли и еще восемь получили ранения, пишет CNN.

Стрельба произошла в здании инженерного и физического факультетов. Ректор заявил, что в момент стрельбы в инженерном корпусе продолжались выпускные экзамены.

Одна из студенток, присутствовавшая в здании учебного заведения сообщила, что правоохранители достаточно быстро прибыли на месте происшествия.

Другой студент рассказал, что он два часа прятался под партой, ожидая, пока полиция зачистит здание.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его проинформировали о стрельбе.

Федеральные правоохранительные органы, в частности ФБР и федеральное агентство Министерства юстиции США, помогают местным правоохранительным органам.

Полиция сейчас разыскивает стрелка.

