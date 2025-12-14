В університеті США стався масовий розстріл студентів під час здачі іспитів: є загиблі та поранені

В університеті Брауна в Провіденсі американського штату Род-Айленд стався масовий розстріл студентів, які саме складали випускні іспити.

Щонайменше двоє осіб загинули та ще восьмеро отримали поранення, пише CNN.

Стрілянина сталася в будівлі інженерного та фізичного факультетів. Ректор заявив, що в момент стрілянини в інженерному корпусі тривали випускні іспити.

Одна зі студенток, що була присутня в будівлі навчального закладу повідомила, що правоохоронці досить швидко прибули на місці події.

Інший студент розповів, що він дві години ховався під партою, чекаючи, поки поліція зачистить будівлю.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його поінформували про стрілянину.

Федеральні правоохоронні органи, зокрема ФБР та федеральне агентство Міністерства юстиції США, допомагають місцевим правоохоронним органам.

Поліція наразі розшукує стрільця.

