Стрілянина на пляжі в Сіднеї: чоловік, який обеззброїв нападника, отримав поранення (фото)

У Сіднеї 43-річний Ахмед аль-Ахмед опинився в центрі теракту в Австралії та, ризикуючи власним життям, зумів зупинити одного зі стрільців під час масової атаки на пляжі Бонді-Біч. Чоловік, який ніколи раніше не мав справи зі зброєю, отримав два вогнепальні поранення і нині перебуває в лікарні.

За інформацією австралійського телеканалу 7NEWS, у момент нападу Ахмед випадково опинився поблизу місця подій. Він почув постріли, побачив озброєного чоловіка серед відпочивальників і, не роздумуючи, вирішив діяти. За словами очевидців, його втручання стало переломним моментом у розвитку трагедії.

Що відомо про стрілянину у Сіднеї

Загалом, стрілянина почалася близько 18:45 у неділю, коли на пляжі Бонді-Біч проходило святкування першого вечора Хануки. У цей час на узбережжі перебували сотні людей: сім’ї з дітьми, туристи, місцеві жителі, які купалися, засмагали, готували їжу на барбекю та відзначали свято. Спокійна атмосфера миттєво змінилася панікою, коли пролунали перші постріли й натовп у страху кинувся тікати.

Свідки розповідають, що бачили щонайменше двох озброєних чоловіків, які відкрили вогонь із різних позицій — з моста та з прибережної зони. Нападники використовували довгоствольну зброю і стріляли по людях без попередження. Згодом поліція офіційно підтвердила, що атака була навмисною і спрямованою саме на єврейський захід.

У критичний момент Ахмед аль-Ахмед вирішив не ховатися. Він обійшов автомобіль одного з нападників, непомітно наблизився до нього та вирвав зброю з рук стрільця. На відеозаписах, що поширилися у мережі, видно, як Ахмед тримає відібраний пістолет і спрямовує його на нападника, змушуючи того відступити. Під час сутички один зі стрільців загинув, інший зазнав тяжких поранень.

За попередніми офіційними даними, внаслідок атаки загинули 12 людей, ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед постраждалих — двоє поліцейських, які нині перебувають у критичному стані. Крім того, неподалік місця стрілянини правоохоронці виявили автомобіль, у якому знаходилися кілька саморобних вибухових пристроїв. Їх вдалося знешкодити лише через кілька годин після нападу.

Комісар поліції Нового Південного Уельсу Мал Ланьйон заявив, що слідство розцінює подію як терористичний акт. За його словами, зловмисники ретельно обрали і місце, і час атаки, аби завдати максимальної шкоди під час святкування Хануки. Прем’єр-міністр штату Кріс Міннс наголосив, що напад зруйнував відчуття безпеки та миру, яке мало об’єднати родини й громаду у святковий вечір.

Правоохоронці також повідомили, що один зі стрільців був відомий поліції, однак раніше не вважався безпосередньою загрозою. Наразі слідчі детально відтворюють маршрут пересування нападників, встановлюють їхні мотиви та перевіряють можливу участь інших осіб у підготовці атаки.

Керівник Австралійської служби безпеки та розвідки (ASIO) Майк Берджесс підтвердив, що загальний рівень терористичної загрози в країні залишається на позначці "ймовірний", що означає близько 50% ризику вчинення теракту.

Очевидці подій згадують атмосферу повного хаосу: люди падали на пісок, намагаючись сховатися від куль, поранення отримували навіть літні жінки, а крики та паніка охопили весь пляж. Єврейський капелан Володимир Котляр, який перебував на святкуванні, розповів, що нападники стріляли навмання і без жодного співчуття. За його словами, побачене стало для нього шоком і не має нічого спільного з тією Австралією, до якої він емігрував із Радянського Союзу.

Наразі поліція проводить обшуки в помешканнях підозрюваних, опитує свідків та закликає всіх, хто був на пляжі в момент нападу, передати правоохоронцям фото- й відеоматеріали. Виявлені вибухові пристрої детально досліджують, аби з’ясувати, наскільки серйозну загрозу вони могли становити та хто саме їх виготовив.

