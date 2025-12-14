Стрельба на пляже в Сиднее: мужчина, который обезоружил нападавшего, получил ранения (фото)

В Сиднее 43-летний Ахмед аль-Ахмед оказался в центре теракта в Австралии и, рискуя собственной жизнью, сумел остановить одного из стрелков во время массовой атаки на пляже Бонди-Бич. Мужчина, который никогда раньше не имел дела с оружием, получил два огнестрельных ранения и сейчас находится в больнице.

По информации австралийского телеканала 7NEWS, в момент нападения Ахмед случайно оказался вблизи места событий. Он услышал выстрелы, увидел вооруженного мужчину среди отдыхающих и, не раздумывая, решил действовать. По словам очевидцев, его вмешательство стало переломным моментом в развитии трагедии.

В Сиднее 43-летний Ахмед аль-Ахмед остановил одного из стрелков во время массовой атаки на пляже Бонди-Бич

Что известно о стрельбе в Сиднее

В общем, стрельба началась около 18:45 в воскресенье, когда на пляже Бонди-Бич проходило празднование первого вечера Хануки. В это время на побережье находились сотни людей: семьи с детьми, туристы, местные жители, которые купались, загорали, готовили еду на барбекю и отмечали праздник. Спокойная атмосфера мгновенно сменилась паникой, когда раздались первые выстрелы и толпа в страхе бросилась бежать.

Свидетели рассказывают, что видели по меньшей мере двух вооруженных мужчин, которые открыли огонь с разных позиций — с моста и с прибрежной зоны. Нападавшие использовали длинноствольное оружие и стреляли по людям без предупреждения. Впоследствии полиция официально подтвердила, что атака была преднамеренной и направленной именно на еврейский закат.

В критический момент Ахмед аль-Ахмед решил не прятаться. Он обошел автомобиль одного из нападавших, незаметно приблизился к нему и вырвал оружие из рук стрелка. На видеозаписях, распространившихся в сети, видно, как Ахмед держит отобранный пистолет и направляет его на нападавшего, заставляя того отступить. Во время столкновения один из стрелков погиб, другой получил тяжелые ранения.

По предварительным официальным данным, в результате атаки погибли 12 человек, еще 29 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — двое полицейских, которые сейчас находятся в критическом состоянии. Кроме того, недалеко от места стрельбы правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находились несколько самодельных взрывных устройств. Их удалось обезвредить лишь через несколько часов после нападения.

Комиссар полиции Нового Южного Уэльса Мал Ланьйон заявил, что следствие расценивает произошедшее как террористический акт. По его словам, злоумышленники тщательно выбрали и место, и время атаки, чтобы нанести максимальный ущерб во время празднования Хануки. Премьер-министр штата Крис Миннс подчеркнул, что нападение разрушило ощущение безопасности и мира, которое должно было объединить семьи и общину в праздничный вечер.

Стрельба на пляже Бонди

Правоохранители также сообщили, что один из стрелков был известен полиции, однако ранее не считался непосредственной угрозой. Сейчас следователи подробно воспроизводят маршрут передвижения нападавших, устанавливают их мотивы и проверяют возможное участие других лиц в подготовке атаки.

Руководитель Австралийской службы безопасности и разведки (ASIO) Майк Берджесс подтвердил, что общий уровень террористической угрозы в стране остается на отметке "вероятный", что означает около 50% риска совершения теракта.

Очевидцы событий вспоминают атмосферу полного хаоса: люди падали на песок, пытаясь укрыться от пуль, ранения получали даже пожилые женщины, а крики и паника охватили весь пляж. Еврейский капеллан Владимир Котляр, который находился на праздновании, рассказал, что нападавшие стреляли наугад и без всякого сострадания. По его словам, увиденное стало для него шоком и не имеет ничего общего с той Австралией, в которую он эмигрировал из Советского Союза.

Сейчас полиция проводит обыски в квартирах подозреваемых, опрашивает свидетелей и призывает всех, кто был на пляже в момент нападения, передать правоохранителям фото- и видеоматериалы. Обнаруженные взрывные устройства детально исследуют, чтобы выяснить, насколько серьезную угрозу они могли представлять и кто именно их изготовил.

