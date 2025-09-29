В США мужчина расстрелял верующих в церкви, а потом поджег храм: есть погибшие и много раненых (фото)
40-летний мужчина в штате Мичиган автомобилем протаранил фасад церкви и открыл огонь из штурмовой винтовки, после чего поджег храм. Известно о ряде жертв, пострадавших, а также по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести.
По меньшей мере четверо верующих погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк. Об этом сообщает CNN.
Вооруженный нападающий врезался в здание храма на автомобиле во время службы, протаранив фасад, после чего выбежал с винтовкой в руках и открыл стрельбу по людям. На этом злоумышленник не остановился и в придачу поджег храм с людьми, что вызвало масштабный пожар.
Как стало известно из сообщений правоохранителей, нападавшего застрелили полицейские во время перестрелки. Следователи уже идентифицировали имя злоумышленника — им оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд из соседнего города Бертон. В CNN выяснили, что мужчина был морским пехотинцем и ветераном войны в Ираке. В Силах обороны США служил в период с 2004 по 2008 годы.
Представитель Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США заявил, что злоумышленник мог использовать ускоритель горения, вероятно, бензин, для поджога. Также на месте инцидента были обнаружены некоторые взрывчатые вещества, пишет агентство Reuters.
СМИ также установили, что Сэнфорд является подозреваемым в стрельбе в Северной Каролине, в результате которой погибли три человека и еще пять получили ранения. Это произошло менее чем за 14 часов до стрельбы в Мичигане.
Источники CNN в правоохранительных органах также сообщили, что около семи человек считаются пропавшими без вести в результате инцидента. Поисковую операцию в ночное время приостановили и планируют возобновить утром.
Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на стрельбу, назвав ее "очередной целенаправленной атакой на христиан в США".
