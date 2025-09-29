В США мужчина расстрелял верующих в церкви, а потом поджег храм: есть погибшие и много раненых (фото)

40-летний мужчина в штате Мичиган автомобилем протаранил фасад церкви и открыл огонь из штурмовой винтовки, после чего поджег храм. Известно о ряде жертв, пострадавших, а также по меньшей мере семь человек считаются пропавшими без вести.

По меньшей мере четверо верующих погибли и восемь получили ранения в результате стрельбы в церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк. Об этом сообщает CNN.

Вооруженный нападающий врезался в здание храма на автомобиле во время службы, протаранив фасад, после чего выбежал с винтовкой в руках и открыл стрельбу по людям. На этом злоумышленник не остановился и в придачу поджег храм с людьми, что вызвало масштабный пожар.

AP News | кадры с места стрельбы в церкви США

Как стало известно из сообщений правоохранителей, нападавшего застрелили полицейские во время перестрелки. Следователи уже идентифицировали имя злоумышленника — им оказался 40-летний Томас Джейкоб Сэнфорд из соседнего города Бертон. В CNN выяснили, что мужчина был морским пехотинцем и ветераном войны в Ираке. В Силах обороны США служил в период с 2004 по 2008 годы.

Представитель Бюро по контролю за алкоголем, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами США заявил, что злоумышленник мог использовать ускоритель горения, вероятно, бензин, для поджога. Также на месте инцидента были обнаружены некоторые взрывчатые вещества, пишет агентство Reuters.

AP News | последствия инцидента в церкви в Мичигане

СМИ также установили, что Сэнфорд является подозреваемым в стрельбе в Северной Каролине, в результате которой погибли три человека и еще пять получили ранения. Это произошло менее чем за 14 часов до стрельбы в Мичигане.

Источники CNN в правоохранительных органах также сообщили, что около семи человек считаются пропавшими без вести в результате инцидента. Поисковую операцию в ночное время приостановили и планируют возобновить утром.

Президент США Дональд Трамп уже отреагировал на стрельбу, назвав ее "очередной целенаправленной атакой на христиан в США".

