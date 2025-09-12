В офисе автосервиса на Львовщине произошла стрельба: есть жертвы, первые подробности

Во Львовском районе произошла стрельба в офисе автосервиса: погибли двое работников. Полиция проводит расследование и выясняет обстоятельства трагедии.

По информации правоохранителей, инцидент произошел около 12:00 в селе Подрясное. В помещении офиса автосервиса обнаружили тела двух людей с огнестрельными ранениями. На месте происшествия работают сотрудники Нацполиции и профильные службы, сейчас детали инцидента уточняются.

"Полиция Львовщины работает на месте стрельбы в помещении офиса автосервиса. В результате происшествия погибли двое мужчин", — говорится в публикации полиции Львовской области.

Напомним, что 31 августа во Львове раздались выстрелы на улице Владимира Великого, куда оперативно прибыли полиция и медики. По информации местных СМИ, двое мужчин гнались за третьим, который внезапно достал пистолет и выстрелил. После этого он подбежал к ресторану "МакДональдс" и произвел еще один выстрел. Преследователи догнали вооруженного мужчину и вызвали правоохранителей.

Ранее, 30 августа, во Львове депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия смертельно ранил неизвестный, который был переодет в форму курьера и передвигался на электросамокате. Известно, что мужчина произвел восемь выстрелов, и от полученных травм политик скончался.

Новость дополняется...