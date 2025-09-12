В офісі автосервісу на Львівщині сталася стрілянина: є жертви, перші подробиці

У Львівському районі сталася стрілянина в офісі автосервісу: загинуло двоє працівників. Поліція проводить розслідування і з’ясовує обставини трагедії.

За інформацією правоохоронців, інцидент стався близько 12:00 у селі Підрясне. У приміщенні офісу автосервісу виявили тіла двох людей з вогнепальними пораненнями. На місці події працюють співробітники Нацполіції та профільні служби, наразі деталі інциденту уточнюються.

"Поліція Львівщини працює на місці стрілянини в приміщенні офісу автосервісу. Унаслідок події загинуло двоє чоловіків", — йдеться в публікації поліції Львівської області.

Нагадаємо, що 31 серпня у Львові пролунали постріли на вулиці Володимира Великого, куди оперативно прибули поліція та медики. За інформацією місцевих ЗМІ, двоє чоловіків гналися за третім, який раптово дістав пістолет і вистрілив. Після цього він підбіг до ресторану "МакДональдс" і здійснив ще один постріл. Переслідувачі наздогнали озброєного чоловіка та викликали правоохоронців.

Раніше, 30 серпня, у Львові депутата та колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія смертельно поранив невідомий, який був переодягнений у форму кур’єра та пересувався на електросамокаті. Відомо, що чоловік здійснив вісім пострілів, і від отриманих травм політик помер.

Новина доповнюється…