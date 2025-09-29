У США чоловік розстріляв вірян у церкві, а тоді підпалив храм: є загиблі і багато поранених (фото)

40-річний чоловік у штаті Мічиган автомобілем протаранив фасад церкви і відкрив вогонь із штурмової гвинтівки, після чого підпалив храм. Відомо про низку жертв, постраждалих, а також щонайменше семеро людей вважаються зниклими безвісти.

Щонайменше четверо вірян загинули та восьмеро зазнали поранень внаслідок стрілянини у церкві Ісуса Христа Святих останніх днів у місті Гранд-Бланк. Про це повідомляє CNN.

Озброєний нападник врізався у будівлю храму на автомобілі під час служби, протаранивши фасад, після чого вибіг з гвинтівкою у руках та відкрив стрілянину по людях. На цьому зловмисник не зупинився і на додачу підпалив храм з людьми, що спричинило масштабну пожежу.

AP News | кадри з місця стрілянини у церкві США

Як стало відомо з повідомлень правоохоронців, нападника застрелили поліцейські під час перестрілки. Слідчі вже ідентифікували ім'я зловмисника — ним виявився 40-річний Томас Джейкоб Сенфорд з сусіднього міста Бертон. У CNN з'ясували, що чоловік був морським піхотинцем і ветераном війни в Іраку. У Силах оборони США служив у період з 2004 по 2008 роки.

Представник Бюро з контролю за алкоголем, тютюном, вогнепальною зброєю та вибуховими речовинами США заявив, що зловмисник міг використовувати прискорювач горіння, ймовірно, бензин, для підпалу. Також на місці інциденту було виявлено деякі вибухові речовини, пише агентство Reuters.

AP News | наслідки інциденту у церкві у Мічигані

ЗМІ також встановили, що Сенфорд є підозрюваним у стрілянині в Північній Кароліні, в результаті якої загинули троє людей і ще п'ять отримали поранення. Це відбулося менш ніж за 14 годин до стрілянини у Мічигані.

Джерела CNN у правоохоронних органах також повідомили, що близько семи осіб вважаються зниклими безвісти внаслідок інциденту. Пошукову операцію у нічний час призупинили й планують відновити вранці.

Президент США Дональд Трамп вже відреагував на стрілянину, назвавши її "черговою цілеспрямованою атакою на християн у США".

