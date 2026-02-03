Правительство ввело несколько программ поддержки для граждан, бизнеса и многоквартирных домов в ответ на проблемы в энергосистеме. Фокус выяснил, на какие виды государственной помощи могут рассчитывать граждане и как их оформить.

Из-за систематических российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины миллионы граждан остаются без света, воды и отопления. Чтобы смягчить последствия обстрелов, государство ввело несколько программ поддержки, которые должны помочь как гражданам, так и бизнесу.

"Пакет тепла": что известно о программе и кто может получить помощь

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о предоставлении точечной поддержки в рамках программы "Пакет тепла". Получить эту помощь могут:

люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах;

маломобильные граждане;

одинокие пенсионеры.

Пакет содержит вещи, которые помогают согреться, оставаться на связи и поддерживать работу медицинских приборов во время отключений света и отопления.

Відео дня

Некоторым категориям украинцев оказывают адресную помощь в рамках программы "Пакет тепла" Фото: Правительственный портал

Как отметила глава правительства, по состоянию на 1 февраля первые 10 тысяч пакетов уже получили жители районов Киева и Киевской области, где ситуация самая острая.

Финансовая поддержка для малого и среднего бизнеса

Со 2 февраля малый и средний бизнес в Украине может воспользоваться правительственным пакетом энергетической поддержки. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, программа поможет предпринимателям частично компенсировать расходы и продолжать работать даже в сложных энергетических условиях.

Важно

Сюрприз в чеках: могут ли рестораны добавлять доплату за генератор

На финансовую поддержку могут рассчитывать предприятия, которые предоставляют услуги первой необходимости: аптеки, магазины, пекарни, кофейни, мастерские и другие социально важные сферы.

Так, ФЛП 2-3 групп, имеющие как минимум одного наемного работника, могут получить одноразовую безвозвратную финансовую помощь от 7 500 до 15 000 грн, в зависимости от количества работников.

Полученные средства можно использовать на:

покупку или ремонт генераторов и другого энергооборудования;

аккумуляторы, инверторы, солнечные панели, зарядные станции и комплектующие;

оплату электроэнергии для автономной работы во время отключений света;

горючее для генераторов.

Заявку можно подать онлайн через портал "Дія" в категории "Предпринимательство", на странице"Помощь ФЛП на энергоустойчивость". Проверка данных происходит автоматически, а средства поступают на Дия.Карту через ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-банк и monobank.

Украинский бизнес может получить льготный кредит на покупку генерационного оборудования

Микро-, малый и средний бизнес может получить до 10 млн грн льготного кредита на генерационное оборудование (когенерационные установки, дизельные, бензиновые и газовые генераторы) в рамках программы"Доступные кредиты 5-7-9". Кредит предоставляется до 3 лет, а разницу банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Для получения энергокредита нужно соответствовать условиям программы, подать заявку в банк-партнер и пройти оценку. По состоянию на 2 февраля заявки принимают 17 банков, а до конца программы к партнерам присоединятся 43 банка по всей стране.

"Энергетическая поддержка поможет бизнесу продолжать работать, сохранять рабочие места и обеспечивать людей в городах и общинах всем необходимым в периоды длительных отключений", — добавила Свириденко.

"СвітлоДім" — государственная помощь для многоквартирных домов

С 30 января стартовала новая программа государственной поддержки для многоквартирных домов — "СвітлоДім". ОСМД и управляющие домами могут подавать заявки на получение от 100 до 300 тысяч гривен для приобретения оборудования, которое обеспечит автономную работу дома во время длительных отключений света.

Как отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, жители домов самостоятельно смогут выбирать оборудование и поставщика, а процедура помощи будет максимально прозрачной, быстрой и онлайн.

Сумма помощи определяется в зависимости от этажности дома и количества подъездов, а средства можно потратить на:

бензиновые, дизельные или газовые генераторы;

инверторы и аккумуляторы;

блоки управления высоковольтными батареями;

солнечные панели.

Программа будет действовать во время военного положения, но не более двух лет с даты вступления в силу постановления, а финансирование может поступать из государственного бюджета и средств международных партнеров

Подать заявку можно онлайн через электронный кабинет на портале Дія. Процесс не требует бумажных документов и справок. Уже известен алгоритм получения помощи.

Подача заявки ОСМД или управляющим дома. Проверка информации Министерством развития общин и территорий Украины. Зачисление средств в течение 48 часов после принятия решения.

Для заявки нужно указать базовые данные: город, адрес дома, форму управления (ОСМД или управляющий) и код ЕГРПОУ, IBAN для зачисления помощи и контактное лицо. Статус заявки можно отслеживать в Дії, а оповещение о результате будет приходить на электронную почту.

Обратите внимание, что после зачисления средств на приобретение оборудования предоставляется 45 календарных дней, но закупка должна быть завершена не позднее 20 декабря 2026 года. После установки оборудования необходимо подать отчет о целевом использовании средств в течение 30 рабочих дней, а неиспользованные средства должны быть возвращены государству не позднее 20 декабря 2026 года.

Ранее Фокус писал, что украинцам советовали быть готовыми к вероятным аварийным отключениям электроэнергии. Эксперт Руслан Черный предостерегал, что в результате сильных морозов провода могут обрываться из-за обледенения.